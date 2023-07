17-Jähriger klaut sich Auto aus Autohaus – dann beginnt teure Unfallfahrt

Erst Einbruch, dann Unfall

Ein 17-Jähriger bricht in ein Autohaus ein, schnappt sich einen Wagen und baut kurz darauf einen Auffahrunfall an einem Bahnübergang.

Villmar – Für die Beamten in der Nachtschicht dürfte das Szenario noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. Samstagnacht (22. Juli) hat sich in Villmar (Kreis Limburg-Weilburg) eine folgenschwere Unfallserie ereignet, nachdem ein 17-Jähriger in ein Autohaus eingebrochen war.

Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Jugendliche Zutritt zu dem Autohaus, indem er die Scheibe eines Rolltores einschlug. Im Inneren des Autohauses gelangte er an mehrere Fahrzeugschlüssel und setzte sich anschließend ans Steuer eines Autos.

Die Flucht des Beschuldigten nahm eine äußerst gefährliche Wendung, als er mit dem gestohlenen Fahrzeug durch die Schaufensterscheibe des Autohauses fuhr. Dabei kam es zu weiteren Sachschäden, als der Jugendliche gegen mehrere geparkte Autos stieß und diese beschädigte. Die rasante Fahrt endete schließlich in Niederbrechen nahe des dortigen Bahnübergangs, als der 17-Jährige ungebremst auf ein vor der geschlossenen Bahnschranke wartendes Auto auffuhr.

17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Wie die Polizei weiter berichtete, stand der 17-Jährige während des gesamten Vorfalls unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Im Fahrzeug wurden zusätzliche Betäubungsmittel gefunden – und es stellte sich heraus, dass der Jugendliche keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Aufgrund der Schwere der Unfallserie schließt die Polizei nicht aus, dass der Beschuldigte auf dem Weg von Villmar nach Niederbrechen möglicherweise noch weitere Fahrzeuge beschädigt hat. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich dringend mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. (esa)

