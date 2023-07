Völler junior: Erst Sportdirektor, nun wieder Spieler

Marco Völler. © Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Die Zeit als Funktionär war für Marco Völler nicht von Erfolg gekrönt - nun will der Sohn des ehemaligen Fußball-Stars Rudi Völler wieder auf dem Parkett helfen.

Frankfurt/Main - Marco Völler steht vor einem sportlichen Comeback im deutschen Profi-Basketball. Nachdem er den Abstieg der Fraport Skyliners aus Frankfurt in die zweite deutsche Liga als Sportdirektor miterlebt hat, könnte er nun als Aktiver in der Pro A wieder auflaufen. Der 34 Jahre alte Sohn von Rudi Völler erhält einen Vertrag für die kommende Saison, wie die Hessen am Freitag mitteilten. Völler soll zwar weiter für die Fraport Skyliners Juniors auflaufen, habe aber die Möglichkeit, sich in der Pro A bei der ersten Mannschaft festzuspielen.

„Ich will helfen, wo ich kann und freue mich auf die Aufgabe. Unsere beiden Teams werden kommende Saison super jung sein. Da will ich mit meiner Erfahrung unterstützen und den Jungs Orientierung und einen Ansprechpartner auf Augenhöhe bieten“, sagte Völler. Vor ihm liege noch „einiges an Arbeit vor mir, um wieder richtig fit zu werden“. Er dankte dem Club für seine Chance als Sportdirektor.

„Jetzt möchte ich im ersten Schritt auf sportlicher Ebene wieder alles dafür tun, dass der Club wieder dahinkommt, wo er hingehört: in die erste Liga!“, fügte er an. Die Skyliners waren zuletzt zweimal in Serie aus der Bundesliga abgestiegen. Im Sommer 2022 erhielt der ehemalige deutsche Meister noch eine sogenannte Wildcard, diesmal konnte der Gang in die Zweitklassigkeit nicht abgewendet werden. dpa