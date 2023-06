Stein rettet Kind vor dem Ertrinken in Teich – Feuerwehr kritisiert mangelnde Hilfsbereitschaft

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Kind, das nicht schwimmen kann, wird von der Feuerwehr aus dem Erlenteich in Alsfeld gerettet. Die Feuerwehr kritisiert vermeintliche Gaffer.

Alsfeld – Großes Glück hatte ein Kind am Dienstag (6. Juni) in Alsfeld im Vogelsbergkreis. Ein Stein bewahrte den Zehnjährigen vor dem Ertrinken. Wie die Polizei mitteilte, war der Zehnjährige am Nachmittag in den Erlenteich am Schwimmbad gestiegen. Er konnte jedoch nicht schwimmen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe der Junge bis zum Kinn im Wasser gestanden. Es gelang ihm, sich auf einen Stein im Teich zu stellen. Die Retter zogen ihn aus dem Wasser. Nach der Erstversorgung übergaben sie den Jungen unverletzt seinen Eltern.

Auf einem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe die Aufschrift „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Kind in Alsfeld vor dem Ertrinken gerettet – Feuerwehr kritisiert mangelnde Hilfsbereitschaft

Dem Hessischen Rundfunk liegen weitere Informationen über den Rettungseinsatz vor. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Junge etwa 15 Meter vom Ufer entfernt auf einem Stein gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Das Wasser stand ihm buchstäblich bis zum Hals.“ Der Teich sei an dieser Stelle maximal 1,20 bis 1,50 Meter tief.

Was den Sprecher sehr betroffen mache: „Da stehen ungefähr 20 Leute drumrum und schauen sich das Schauspiel an. Aber niemand ist in der Lage, einfach mal in das Wasser zu gehen, zu dem Kind hinzulaufen, das Kind auf den Rücken zu legen und es an Land zu bringen.“ Das wäre die schnellste Art der Rettung gewesen: „einfach mal die Initiative ergreifen und dahin zugehen“. (cas)