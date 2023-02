Vollsperrung der A7: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Von: Melanie Gottschalk

Bei einem Unfall auf der A7 wurden drei Menschen verletzt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Auf der A7 kommt es zu einem schweren Unfall. Ein Lkw übersieht ein Auto und fährt auf dieses auf. Die Autobahn muss vollgesperrt werden.

Fulda - Bei einem Unfall auf der A7 zwischen dem Fuldaer Dreieck und Fulda Mitte sind am Montag (27. Februar) drei Menschen verletzt worden. Die Autbahn musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei berichtet, befuhr nach ersten Erkenntnissen ein 47 Jahre alter Mann aus Haunetal die A7 mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Fulda. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah er einen vor ihm fahrenden Mann, der gerade zum Überholen ansetzte. Der Lkw rammte das Auto des 32-Jährigen, wodurch er die Kontrolle über den Pkw verlor.

Unfall auf A7: Drei Menschen werden verletzt

Er kollidierte mit der Mittelleitplanke und wurde darüber auf die rechte Seite der A7 geschleudert. Dort rammte er den Anhänger eines Sattelaufliegers. Der 47-jährige Unfallverursacher konnte nach dem Zusammenstoß mit dem Auto seinen Lkw nicht stoppen und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf.

Bei dem Unfall wurden der 47 Jahre alte Lkw-Fahrer sowie die beiden Insassen des Autos verletzt. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die A7 musste für rund zwei Stunden in Fahrtrichtung Kassel gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr erst einmal nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Unfall auf A7: Arbeiten durch andere Verkehrsteilnehmer erschwert

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz auf der A7. Die Polizei schieb zudem in ihrer Mitteilung, dass die Arbeiten der Einsatz- und Rettungskräfte durch mehrere Verkehrsteilnehmer erschwert wurden, welche die Rettungsgasse nicht wie vorgeschrieben bildeten. (msb)

