Vollsperrungen in Hessen: Darmstädter Kreuz und A45 tagelang dicht – Umleitungen eingerichtet

Wegen Brückenbauarbeiten sind am Wochenende mehrere wichtige Autobahnen in Hessen gesperrt. Es gibt Umleitungen. Das sollten Autofahrer jetzt wissen.

Frankfurt – Gleich drei wichtige Autobahnen in Hessen werden an diesem Wochenende gesperrt. Sowohl auf der A5 und der A67 am Darmstädter Kreuz als auch auf der A45 bei Wetzlar müssen Brückenarbeiten durchgeführt werden.

Vollsperrungen in Hessen: A5 Darmstadt - Heidelberg zwischen Dreieck Darmstadt und Darmstädter Kreuz

Die A5 Darmstadt in Richtung Heidelberg wird zwischen dem Darmstädter Nordkreuz und dem Darmstädter Kreuz von Freitag, 12. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 15. Mai, 5 Uhr, wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Die A67 Viernheim in Richtung Frankfurt wird zwischen Pfungstadt und dem Darmstädter Kreuz ebenfalls gesperrt. Mehrere Umleitungen sind ausgeschildert.

Vollsperrungen in Hessen: A45 Dortmund - Gießen zwischen Ehringshausen und Wetzlarer Kreuz

Die A45 Dortmund - Gießen wird von Samstag, 13. Mai, 23 Uhr, bis Sonntag, 14. Mai, 23 Uhr, zwischen Ehringshausen und dem Wetzlarer Kreuz wegen Instandsetzungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. (cas)

