Vorsitzender der Freien Wähler Hessen im Amt bestätigt

Engin Eroglu, Landesvorsitzender der Freien Wähler Hessen und Mitglied des Europäischen Parlaments, spricht. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Die Freien Wähler in Hessen haben am Samstag auf einem Landesparteitag in Eiterfeld (Kreis Fulda) ihren Vorsitzenden Engin Eroglu im Amt bestätigt. Für den 41-Jährigen hätten ohne Gegenstimme 104 von 107 Delegierten gestimmt, teilte die Partei mit. Zwei Delegierte hätten sich enthalten, eine Stimme sei ungültig gewesen. Eroglu war der einzige Kandidat.

Eiterfeld - Es sei der letzte Parteitag vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober gewesen. Ziel der Freien Wähler ist es, diesmal die Fünf-Prozent-Hürde zu nehmen.

Im zuvor schon ausgearbeiteten Landtagswahlprogramm der Freien Wähler steht unter anderem die Forderung nach einem wissenschaftlichen Wolfsmanagement mit der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht. Ziel soll es sein, die Zahl der Wölfe zu kontrollieren. Zudem wird eine Entbürokratisierung für Landwirtschaft und Unternehmen gefordert.

Die Freien Wähler treten nach eigenen Angaben erstmals in allen 55 hessischen Wahlkreisen mit Direktkandidaten an. Die Landesliste ist bereits aufgestellt.

Bei der Hessen-Wahl 2018 hatten die Freien Wähler 3 Prozent erreicht, fünf Jahre zuvor 1,2 Prozent. Im benachbarten Rheinland-Pfalz schaffte die Partei 2021 mit 5,4 Prozent der Stimmen erstmals den Sprung in den Landtag, in Bayern sitzt sie seit 2018 mit am Regierungstisch. dpa