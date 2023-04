Vorstellung neuer Unterkunft für Geflüchtete

Der Main-Kinzig-Kreis stellt an diesem Montag (14.00 Uhr) auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Erlensee seine neue Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge vor. Dabei soll es auch um mögliche Synergieeffekte mit einer dort ebenfalls geplanten Flüchtlingsunterkunft der Stadt Erlensee gehen, die demnächst in Betrieb genommen werden soll. In beiden Fällen handelt es sich um Wohncontainer-Anlagen.

Erlensee - Hessens bevölkerungsreichster Landkreis und 27 angehörige Städte und Gemeinden hatten vor gut einer Woche wegen der Unterbringung von Flüchtlingen in einer „Erklärung für eine realitätsbezogene Flüchtlingspolitik“ Alarm geschlagen. Darin werden vom Land Hessen und vom Bund „Unterstützung und vor allem verlässliche Perspektiven“ für die Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten gefordert. So sollten beispielsweise nur Flüchtlinge weiterverteilt werden, für die eine Bleibeperspektive festgestellt worden sei. Menschen ohne Bleibeperspektive sollten schneller ins Herkunftsland abgeschoben werden, heißt es in der insgesamt 13 Punkte umfassenden Erklärung weiter. dpa