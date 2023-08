Vorstellung Studie über umweltschonende Grundwassergewinnung

Mit Blick auf drohende Trockenheit in Hessen will die Schutzgemeinschaft Vogelsberg (SGV) an diesem Dienstag in Hanau (10.00 Uhr) über Möglichkeiten einer umweltschonenden Grundwassergewinnung informieren. Grundlage dafür soll eine Studie der Organisation sein, die im Rahmen einer Besichtigung der Buswaschanlage der Hanauer Straßenbahnbetriebe vorgestellt werden soll, wie die SGV erklärte.

Hanau - Diese Anlage stehe seit 30 Jahren für die erfolgreiche Verwendung von Betriebswasser und damit „für das konsequente Einsparen von großen Trinkwassermengen“, hieß es. Die Organisation ist nach eigenen Angaben eine der größten gemeinnützigen Naturschutzinitiativen in Hessen und kämpft seit über 30 Jahren gegen den „Grundwasserraubbau“ im Vogelsberg. dpa