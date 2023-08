Vortrag der Jesus-Biker in Schaafheim

„Wille, Wein und Wunder“

Die Jesus-Biker Thomas Draxler und Sabine Frank berichten in Schaafheim unterhaltsam von ihrem Trip auf dem Jakobsweg. Der Erlös des Abend ist für einen guten Zwecke.

Schaafheim – „Es geht um Reduktion. Man lernt ganz schnell, dass alles, was mitgenommen wird, jeden Tag geschleppt werden muss“, sagt Dr. Thomas Draxler. Einige würden deshalb ihr Gepäck so weit einschränken, dass die Zahnpasta genau auf die benötigte Grammzahl verringert wird. Andere sägten sogar ihre Zahnbürste ab, damit nur noch der Teil mit den Borsten übrig bleibt.

Wenn einer eine Reise tut – oder wie Dr. Thomas Draxler und Sabine Frank eine Pilgertour angehen – dann gibt es immer was zu erzählen. In 13 Etappen liefen die beiden den berühmten Jakobsweg und überwanden dabei rund 11 000 Höhenmeter. Auf der Kleinkunstbühne „Große Freiheit“ in Schaafheim berichteten sie zum nunmehr vierten Mal in einer „Edutainment-Show“ (eine unterhaltsame Wissensvermittlung) über ihre Erfahrungen. Alle Einnahmen der Benefiz-Veranstaltung gingen an den indischen Pfarrer Babu George, der seit 22 Jahren als Urlaubsvertretung nach Schaafheim kommt. In seiner Heimat organisiert der 60-Jährige mehrere große Hilfsprojekte. Unter anderem fördert er mit Nähmaschinen die Selbstständigkeit von Frauen, nimmt die Versorgung und Schulbildung von hilfsbedürftigen Kindern in die Hand oder ermöglicht Menschen mit Handicap ein würdevolles Leben.

313 schwierige Kilometer

Der Titel des Vortrags „Wille, Wein und Wunder“ als auch die Unterzeile „Wir sind dann mal zurück“ verhieß bereits jede Menge Esprit. Ins spanische Santiago de Compostela führen verschiedene Wege. Der bekannte Gesundheitswissenschaftler und Heilpraktiker Dr. Thomas Draxler sowie die Tierphysiotherapeutin und Fotografin Sabine Frank, die sich auf der Schaafheimer Lama-Ranch ergänzen, entschieden sich im April dieses Jahres für den Camino Primitivo. Er gilt mit seinen 313 Kilometern als der wildeste, ursprünglichste und schwierigste Weg zum Ziel. Das war über viele Jahrhunderte nicht Santiago, sondern das Kap Finisterre am Meer. „Dort haben sich die Pilger ihre Haare abgeschnitten und ihre Kleidungsstücke verbrannt“, weiß Frank von außergewöhnlichen Riten in der Vergangenheit. Viele Gläubige marschierten den Weg aus Angst vor der Hölle. Vor dem Start war es üblich, sein Testament zu machen, denn auf dem Weg lauerten wilde Tiere und manchmal sogar Verbrecher. „Mit dem Testament schuf man eine innere Freiheit“, sagte Draxler. Der 60-Jährige ist unter anderem als sogenannter Jesus-Biker bekannt. Als solcher hat er in Rom eine Harley vom Papst signieren lassen und diese für einen guten Zweck versteigert.

„Viele wandern in einer Gruppe. Letztlich läuft aber jeder sein eigenes Tempo und reflektiert dabei über sein Leben“, so Draxler. Dabei verwies er auf den Pilgerpass und die heitere Komponente mit dem Sammeln von Stempeln für die Abschlussurkunde. „Als junger Mann durchlief ich eine Ausbildung bei der Post. Deshalb war ich in Spanien der Stempelmeister“, führte der Schaafheimer dazu lachend an. Doch die täglichen Etappen waren nicht nur von Heiterkeit geprägt, sondern ebenso von Blasen, ermüdenden Anstiegen, Regentagen oder „Schnarchsäcken“ in den Schlafsälen. Einige hätten den „Duft aus einem Puma-Käfig“ versprüht. Das Abstellen der Rucksäcke auf dem Bett war wegen der Gefahr von Bettwanzen verboten. Dennoch überwogen die positiven Erlebnisse, wie etwa eine Osterprozession, die Rückgabe eines verirrten Kälbchens an den Bauer oder die vielen kleinen hübschen Kirchen und traditionellen galizischen Getreidespeicher am Wegesrand.

Beeindruckende Begegnungen

Unvergessen blieben in erster Linie aber die beeindruckenden Begegnungen mit Pilgern aus aller Welt. Eine Frau aus Asien etwa genoss die Begegnung mit Draxler, erinnerte sie dessen Bart doch an Gandalf aus „Herr der Ringe“.

Zur Edutainment-Show gehörten Kurz-Videos und Audio-Einspielungen. Trotz der zweieinhalb Stunden schafften es die Referenten auf kurzweilige Art, dass es zwischen Oviedo und Santiago nie langweilig wurde. Natürlich ließ der „Gesundheitskapitän“ in bekannter Manier Ratschläge für ein erfülltes und gesundes Leben einfließen. So empfahl er das Waldbaden und dessen immense Stärkung für das Immunsystem. Das Maßhalten markierte er als grundlegend. Einer seiner bekanntesten Impulse besagt, dass die schönsten Dinge im Leben kostenfrei zu haben sind.

2925 Euro für Pfarrer Babu George

Bewegend war die Ankunft in Santiago de Compostela, als ein Dudelsackspieler die überglücklichen Pilger empfing. Wie Draxler erläuterte, haben viele keine religiösen Gründe, den Jakobsweg zu laufen. Ein Vater aus Übersee etwa begab sich mit seinem Sohn auf die Strecke, um diesen von seiner Handysucht zu befreien. Welche Motive am Ende ausschlaggebend sind, hervorragend passte das Zitat von Thomas Morus, mit dem der Vortrag schloss: „Es kommt niemals ein Pilger nach Hause, ohne ein Vorurteil weniger und eine neue Idee mehr zu haben.“

Das Ergebnis des Benefiz-Abends ist ebenfalls bemerkenswert: Für Pfarrer Babu George kamen 2 925 Euro zusammen. Das Geld fließt vor allem in ein Fahrzeug, mit dem Bedürftige von der Straße geholt werden. Darunter befinden sich geistig und körperlich eingeschränkte Menschen, die teilweise bettlägerig oder Waisenkinder sind.

