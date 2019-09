Tragisches Unglück: Zweijähriges Kind von Auto überrollt und tödlich verletzt

In Wald-Michelbach

+ © Patrick Pleul/dpa Ein fast 2-jähriges Mädchen wurde am Montag in Wald-Michelbach von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt in eine Spezialklinik gefahren. © Patrick Pleul/dpa

Ein fast zweijähriges Mädchen wurde am Montag in Wald-Michelbach von einem Auto überrollt und am Abend in einer Spezialklinik verstorben.