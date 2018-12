Vier Hunde sterben bei Feuer in Carport

Wald-Michelbach/Darmstadt - Bei einem Feuer im südhessischen Wald-Michelbach sind vier Hunde getötet und drei weitere Hunde verletzt worden.

Eine 64-jährige Frau zog sich bei Löschversuchen am 2. Weihnachtstag leichte Brandverletzungen zu. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, hatten Nachbarn wegen eines brennenden Baumes im Ortsteil Siedelsbrunn die Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer jedoch im Bereich eines geschlossenen Carports ausgebrochen, in dem sich insgesamt 14 Wolfshunde befanden. Von diesen konnten vier nur noch tot geborgen werden. Das Feuer griff von dem Carport auf das dazugehörige Wohnhaus und einen Baum über. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache müsse noch geklärt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Am späten Heiligabend waren bereits bei einem Feuer in Waldeck-Höringshausen in Nordhessen zwei Hunde gestorben. Auch hier war die Brandursache zunächst noch unklar. (dpa)

Wie werde ich Feuerwehrmann/frau? Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa