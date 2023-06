Waldbrand an Altkönig soll kontrolliert ausbrennen

Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Der am Montag am dritthöchsten Taunusgipfel Altkönig ausgebrochene Waldbrand soll nach Angaben des Hochtaunuskreises nun „kontrolliert abbrennen“. Mittlerweile seien rund vier Hektar Land von dem Feuer betroffen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien seit 7 Uhr morgens wieder vor Ort in dem unwegsamen Gelände.

Bad Homburg - Da vor allem die Fichten in dem Brandgebiet zusammenstürzten, sei ein Aufenthalt für die Feuerwehrleute mit Gefahr verbunden. Die Brandursache war zunächst ungeklärt, Brandstiftung galt als nicht ausgeschlossen.

Seit Beginn der Löscharbeiten am Montagnachmittag haben vier Feuerwehrleute leichte Rauchgasvergiftungen erlitten, außerdem musste einer der Feuerwehrleute wegen eines leichten Kreislaufkollaps medizinisch behandelt werden. Inzwischen seien alle Verletzten wieder aus dem Krankenhaus entlassen, hieß es.

Da in der Nacht keine Löscharbeiten möglich waren, wurden sogenannte Kreisregner eingesetzt, die das Gelände großflächig berieselten, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Bei der Drohnenüberwachung des Gebiets kamen auch Wärmebildkameras zum Einsatz, um Glutnester zu erfassen. Extreme Hitze sei auch bei den Steinen in dem Gebiet festgestellt worden, die sich auf bis zu 450 Grad aufgeheizt hätten. „Die Steine sind beim Auftreffen des Löschwassers teilweise geborsten“, sagte die Sprecherin. Der Gipfelbereich des knapp 800 Meter hohen Altkönig ist von keltischen Ringwällen umgeben. dpa