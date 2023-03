Warnstreik bremst öffentlichen Verkehr am Montag aus

Eine Flagge von Verdi weht bei einem Warnstreik vor einem Hochhaus. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

In der Nacht zum Montag beginnt auch in Hessen ein bundesweiter 24-stündiger Warnstreik, der voraussichtlich weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegt. Auf der Schiene wird der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Voraussichtlich fahren die städtischen Busse und Straßenbahnen in Kassel, städtische Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt nicht.

Wiesbaden - In anderen hessischen Regionen werden dagegen voraussichtlich kaum Auswirkungen im kommunalen Nahverkehr spürbar sein.

Von dem bundesweiten Verkehrswarnstreik der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sind außerdem Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft betroffen. Am Frankfurter Flughafen wird es nach Angaben des Betreibers Fraport keinen regulären Passagierverkehr geben. Die EVG plant ab 6.00 Uhr eine Kundgebung in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs. Dort soll der stellvertretende EVG-Bundesvorsitzende, Kristian Loroch, sprechen. dpa