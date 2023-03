Warnstreiks in kommunalen Kitas in Hessen

Ein Kind spielt in einer Kita. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Eltern von Kita-Kindern müssen sich an diesem Mittwoch auch in Hessen auf größere Probleme einstellen: Denn anlässlich des Internationalen Frauentags ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu bundesweiten Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen auf. Betroffen sind demnach zahlreiche kommunale Kindertagesstätten, Jugendhäuser und weitere Einrichtungen im gesamten Bundesland.

Kassel/Darmstadt/Frankfurt/Main - „Eltern sollten sich bei den jeweiligen Trägern über mögliche Notbetriebe oder andere Ausweichmöglichkeiten informieren“, teilte die Gewerkschaft mit. In Kassel, Marburg, Hanau, Frankfurt und Darmstadt sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant.

„Wir kämpfen seit vielen Jahren für die Aufwertung der Sozialen Arbeit. Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher, der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter muss die Anerkennung bekommen, die sie verdient“, hieß es. Die Warnstreiks finden laut Verdi am Internationalen Frauentag statt, da mit einem Anteil von 83 Prozent in der Sozialen Arbeit überwiegend Frauen arbeiteten.

Die Arbeitsbelastung in den Kitas sei - wie in allen sozialen Berufen - groß, erklärte auch die Fraktionsvorsitzende und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Lisa Gnadl. „Um den fordernden Berufsalltag bewältigen zu können, ohne die eigene Gesundheit zu riskieren, reduzieren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitszeit.“ Doch auf diese Weise verschärfe sich der ohnehin bestehende Mangel an qualifizierten Erzieherinnen und Erziehern, „denen wiederum am Ende ihres Berufslebens ein Leben mit prekären Renten oder gar die Altersarmut droht“, betonte Gnadl. Es gehe darum, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern.

In den aktuellen Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. dpa