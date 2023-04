Gleitschirmflieger verunglückt: Großer Rettungseinsatz an der Wasserkuppe

Von: Florian Dörr

Teilen

Unglück an der Wasserkuppe: Ein Gleitschirmflieger verliert die Kontrolle und bleibt in 15 Metern Höhe in einer Baumkrone hängen.

Poppenhausen - Unfall in luftiger Höhe am späten Dienstagnachmittag (4. April): Bei Poppenhausen-Abtsroda (Landkreis Fulda) an der Wasserkuppe ist ein Gleitschirmflieger in einer Baumkrone hängengeblieben. In der Folge startete ein größerer Rettungseinsatz, wie die Polizei berichtet.

Die Bergwacht und mehrere Feuerwehren wurden alarmiert. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, um den 75-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Gleitschirmflieger muss an Wasserkuppe gerettet werden

Der Gleitschirmflieger hatte bei böigem Wind an der Wasserkuppe offenbar die Kontrolle über sein Fluggerät verloren. Letztlich endete sein Ausflug vorerst in rund 15 Metern Höhe in einem Baumwipfel. Glück im Unglück: Der 75-Jährige konnte selbst einen Notruf absetzen.

Ein 75-jähriger Gleitschirmflieger musste an der Wasserkuppe aus einer Baumkrone gerettet werden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Wie endete das Unglück für den Gleitschirmflieger? Letztlich glimpflich. Ein Retter konnte ihn mithilfe von Baumsteigeisen erreichen und aus seiner misslichen Lage befreien. Der 75-Jährige kam nach bisherigen Informationen mit Schürfwunden davon. Vorsorglich wurde er dennoch ins Krankenhaus gebracht.

Rettungseinsatz an der Wasserkuppe: Hubschrauber lotst Bergwacht zu Unglücksort

Was den Einsatz für die Rettungskräfte erschwerte: Der Unfallort an der Wasserkuppe war ungünstig gelegen und vergleichsweise schlecht zu erreichen. Doch der Hubschrauber konnte die Bergwacht lotsen, sodass die Retter den Gleitschirmflieger befreien konnte.

Die Wasserkuppe ist die höchste Erhebung Hessens. Der Gipfel liegt 950 Meter über dem Meeresspiegel. Für Flugbegeisterte ist die Region ein beliebtes Ziel. Sie gilt als „Wiege des Segelsports“. Mehrfach kam es in den vergangenen Jahren zu kleineren Unglücken, wie nun am Dienstag. Bei einem schweren Unglück im Jahr 2018 jedoch kamen drei Menschen ums Leben. (fd)