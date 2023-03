Wasserstoff-Busse erhalten eigene Tankstelle

Frankfurt am Main

Mit einer eigenen Tankstelle sollen Wasserstoff-Busse in Frankfurt künftig rascher wieder fahrbereit werden. Der Bau der Tankstelle auf dem Gelände der städtischen Busgesellschaft In-der-City-Bus GmbH (ICB) habe begonnen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Im Sommer soll die Anlage fertig gestellt sein. Seit Oktober 2022 sind den Angaben zufolge 13 Wasserstoff-Busse auf der Linie M36 im Einsatz, sie werden aktuell am Industriepark Höchst betankt.

Frankfurt/Main - Die Landesregierung fördert den Bau der Tankstelle und die Anschaffung der Wasserstoffbusse zusammen mit 4,1 Millionen Euro, erklärte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). dpa