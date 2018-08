Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart

Offenbach - Tief "Pamela" bringt zum Wochenbeginn wechselhaftes Wetter nach Hessen.

Am Montag ziehen vormittags dichte Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag ankündigte. Diese bringen Schauer und vereinzelte Gewitter mit. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 27 Grad. Die Nacht zum Dienstag bleibt wolkig mit gebietsweise Schauern oder Gewittern. Tagsüber hält das wechselhafte Wetter dann an. Zeitweise regnet es, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Es kühlt auf 20 bis 25 Grad ab.

Erst im Laufe des Mittwochs kommt die Sonne zurück. Dichte Wolken am Vormittag lösen sich im Tagesverlauf zunehmend auf. Es bleibt weitgehend trocken bei 24 bis 28 Grad. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa