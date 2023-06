Wegen Pyro: Kontrollausschuss ermittelt gegen Szoboszlai

Leipzigs Spieler Mohamed Simakan (l-r), Christopher Nkunku, Marcel Halstenberg und Dominik Szoboszlai jubeln mit Pyrotechnik. © Jan Woitas/dpa

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ermittelt nach dem Pokalfinale in Berlin gegen Leipizigs Offensivspieler Dominik Szoboszlai. Dies bestätigte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Ungar hatte nach dem 2:0-Erfolg der Sachsen gegen Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion mit einer Pyrofackel in der Hand vor den eigenen Fans gefeiert.

Frankfurt/Main - Zuerst hatte die „Bild“ über die Ermittlungen berichtet.

Leipzig gewann zum zweiten Mal in Serie den DFB-Pokal. Welche Strafe Szoboszlai, der RB in diesem Sommer verlassen könnte, droht, blieb zunächst offen. Beide Fangruppen hatten während des Endspiels am Samstagabend Pyrotechnik gezündet. dpa