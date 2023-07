Wehen Wiesbaden besteht Test gegen Nordsjælland

Mannschaftsfoto des SV Wehen Wiesbaden vor dem Jagdschloss Platte am Rande von Wiesbaden: Sascha Mockenhaupt. © Frank Rumpenhorst/dpa

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat den ersten Härtetest in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bestanden. Die Hessen kamen am Samstag im österreichischen Wörgl gegen den dänischen Vizemeister FC Nordsjælland zu einem 1:1 (1:1). Das Team von Trainer Markus Kauczinski geriet schon in der 1. Minute durch ein Tor von Magnus Munck in Rückstand, den Sascha Mockenhaupt (39.

Wörgl - ) per Kopf noch vor der Pause egalisierte.

In der Schlussphase war der SVWW dem Sieg sogar näher als die Dänen, doch Benedict Hollerbach scheiterte zweimal am gegnerischen Torhüter. Pech hatte Mittelfeldspieler Nick Bätzner, der bereits nach 26 Minuten verletzt ausschied. Für ihn kam der erst am Vortag vom FC Bayern München II ausgeliehene Hyunju Lee zu seinem Debüt. dpa