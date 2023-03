Wehen Wiesbaden gewinnt 3:1 bei Aufsteiger Essen

Essens Andreas Wiegel (l) jubelt nach seinem Treffer zum 1:1. © Stefan Brauer/DeFodi Images/dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen 3:1 (2:1)-Sieg bei Rot-Weiss Essen errungen. Es war der zweite Erfolg nacheinander für die Hessen, die mit 53 Punkten zehn Zähler hinter Tabellenführer SV Elversberg liegen.

Essen - Das Führungstor gegen den Aufsteiger aus dem Ruhrpott erzielte am Samstag Johannes Wurtz (23. Minute) per Foulelfmeter. Der Essener Verteidiger Jose Rios Alonso hatte Kianz Froese mit einer Grätsche im Strafraum gefoult. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gastgeber sorgte Andreas Wiegel (42.). Doch keine 20 Sekunden später konterten die Wiesbadener mit dem 2:1 durch Brooklyn Ezeh. In der 83. Minute gelang John Iredale das dem 3:1. Für die Essener war es das vierte Drittliga-Spiel in Serie ohne Sieg. dpa