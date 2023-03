Wehen Wiesbaden glaubt an Aufstieg in die 2. Bundesliga

Trainer Markus Kauczinski dem SV Wehen Wiesbaden gibt ein Interview. © Uli Deck/dpa/Archivbild

Trotz zuletzt zwei Niederlagen traut Trainer Markus Kauczinski dem SV Wehen Wiesbaden in dieser Saison den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zu. „Wir haben die Fähigkeit dazu. Ob auch die Reife, zeigt sich am Ende, ob man es geschafft hat“, sagte der 53-Jährige in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur.

Wiesbaden - Für den hessischen Drittligisten wäre es nach 2007 und 2019 der dritte Aufstieg, an den auch Geschäftsführer Nico Schäfer glaubt. „Momentan sind wir in einer besseren Ausgangsposition als im letzten Jahr“, betonte er. Damals verspielte Wiesbaden die Chance auf den Aufstieg bereits vier Spieltage vor Saisonende. Schäfer sieht den Verein nun „deutlich gefestigter für das Abenteuer 2. Liga, das dann kein Abenteuer bleiben soll.“

Der SVWW empfängt am Samstag (14.00 Uhr) den FC Ingolstadt. Vor dem Spiel gegen einen seiner Ex-Vereine stellte Kauczinski das Thema Aufstieg aber erst einmal hinten an: „Im Moment habe ich noch gar nicht das Gefühl, dass es ein Thema in der Mannschaft ist.“ Allerdings ist sich der Trainer sicher: „Der Druck wird steigen, der Stress auch, klar.“ dpa