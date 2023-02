Wehen Wiesbaden nur 1:1 gegen Viktoria Köln

Nach zuletzt drei Siegen in Serie hat der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga die ersten Punkte in diesem Jahr liegengelassen. Die Hessen kamen am Samstag gegen Viktoria Köln nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, bleiben mit nun 41 Punkten aber weiter Tabellenzweiter hinter dem souveränen Spitzenreiter SV Elversberg (50). Simon Stehle brachte die Gäste in der 46.

Wiesbaden - Minute in Führung, die Ivan Prtajin (72.) mit seinem zehnten Saisontor egalisierte.

In der Nachspielzeit der umkämpften Partie gab es nach einer Rudelbildung noch zwei Feldverweise für die Gäste. Lars Dietz und Patrick Koronkiewicz sahen jeweils die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl retteten die Gäste jedoch das verdiente Remis über die Zeit. Wehen Wiesbaden agierte insgesamt zu ungefährlich und hatte in der ersten Halbzeit Glück, als Brooklyn Ezeh (34.) bei einem Kopfball von Kölns Moritz Fritz auf der Linie klären konnte. dpa