Wehen Wiesbaden siegt bei Saisoneröffnung gegen St. Truiden

Benedict Hollerbach jubelt über ein Tor. © Jörg Halisch/dpa

Zwei Wochen vor dem Saisonstart hat sich Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden bereits in ansprechender Verfassung präsentiert. Bei der Saisoneröffnung am Samstag in der heimischen Brita Arena setzten sich die Hessen in einem Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor erzielte der von zahlreichen Vereinen umworbene Stürmer Benedict Hollerbach in der 81.

Wiesbaden - Minute. Gino Fechner hatte den Ball in der eigenen Hälfte erobert und den Stürmer mustergültig in Szene gesetzt. dpa