Wehen Wiesbaden verliert in Unterzahl gegen Aue

Mannschaftsfoto des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden: Florian Carstens. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Die Hessen kassierten am Freitagabend in Unterzahl beim 1:2 (0:1) gegen den FC Erzgebirge Aue ihre erste Niederlage seit acht Spielen, bleiben mit 44 Punkten aber zumindest über Nacht Tabellenzweiter. Marco Schikora in der 33. Minute und Antonio Jonjic (65.

Wiesbaden - ) erzielten die Tore für die Sachsen. Florian Carstens (74.) gelang für die nach einer Roten Karte gegen Ahmet Gürleyen (13.) frühzeitig dezimierten Gastgeber nur noch der Anschlusstreffer.

Gürleyen hatte den Auer Omar Sijaric im Laufduell zu Fall gebracht und wurde von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger wegen der Notbremse vom Platz gestellt. Das zwang SVWW-Trainer Markus Kauczinski frühzeitig zum Handeln: Für Offensivspieler Kianz Froese kam Abwehrmann Max Reinthaler. Dennoch kamen die Hessen zu guten Gelegenheiten, die sie jedoch nicht nutzen konnten. Aue erwies sich wesentlich effizienter und überstand mit etwas Glück auch die stürmische Schlussphase der Hausherren. dpa