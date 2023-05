Wehen Wiesbaden verpasst direkten Zweitliga-Aufstieg

Teilen

Wiesbadens Bjarke Jacobsen erzielt gegen Halle das 1:0. © Mladen Lackovic/Mladen Lackovic/dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hat am letzten Drittliga-Spieltag den direkten Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga ganz knapp verpasst. Zwar gewannen die Hessen am Samstag gegen den Halleschen FC mit 1:0 (1:0). Doch der VfL Osnabrück entriss dem SVWW dank eines Last-Minute-Sieges noch den direkten Sprung nach oben. Am Ende fehlte den Hessen bei Punktgleichheit mit den Niedersachsen nur ein Tor.

Wiesbaden - Wehen Wiesbaden bleibt nun noch der Umweg über die Relegation, den dritten Aufstieg nach 2007 und 2019 zu schaffen. Bjarke Jacobsen (44. Minute) hatte das Tor des Tages erzielt. Nach Abpfiff stürmten die Fans bereits den Platz, mussten dann aber gemeinsam mit den Spielern die letzten bitteren Minuten in Osnabrück erleben. Dort schafften die Hausherren mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch ein 2:1 gegen Borussia Dortmund II und zogen in der Tabelle vorbei.

Wiesbaden begann nervös und brauchte lange, um aus seiner Dominanz auch Torgefahr zu entwickeln. Meist waren die Hessen nur durch Standards gefährlich. Jacobsen nutzte letztlich einen Fehler in der Hallenser Defensive zum umjubelten Tor. Die Gäste deuteten aber immer wieder an, dass mit ihnen zu rechnen ist. Letztlich gingen die Gastgeber mit einer verdienten Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff kam Halle schwungvoll aus der Kabine. Wehen Wiesbaden zog sich mehr und mehr zurück. Glück für die Hausherren, dass ein Tor der Gäste (53.) wegen eines vermeintlichen Offensivfouls nicht gegeben wurde. Der SVWW nahm das Tempo aus der Partie und agierte zunehmend ängstlich. Nach 75 Minuten ließ der Druck von Halle nach und Wiesbaden erarbeitete sich noch einmal Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. dpa