Wehen Wiesbaden verpflichtet Torwart Amsif

Teilen

Torwart Mohamed Amsif gestikuliert. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Der SV Wehen Wiesbaden hat auf den langfristigen Ausfall seines verletzten Stammtorhüters Florian Stritzel reagiert und Mohamed Amsif verpflichtet. Der 33-Jährige erhält beim Tabellendritten der 3. Fußball-Liga einen Vertrag bis zum Saisonende, wie die Hessen am Montag mitteilten. „Er ist ein absoluter Vollprofi, der bereits auf höchstem Niveau Erfahrung gesammelt hat“, sagte Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie über den Neuzugang.

Wiesbaden - Amsif, der im Nachwuchs des FC Schalke 04 ausgebildet wurde und für den FC Augsburg in der Bundesliga sowie für den 1. FC Union Berlin in der 2. Bundesliga spielte, stand zuletzt beim marokkanischen Erstligisten FUS Rabat unter Vertrag. Für Marokko absolvierte der Schlussmann acht Länderspiele. „Die Rückkehr in den deutschen Profifußball fühlt sich für mich ein wenig an wie die Unterschrift unter meinen ersten Profivertrag seinerzeit“, sagte Amsif.

Bei den Hessen soll er den Konkurrenzkampf im Tor beleben, da Stritzel wegen einer Schultereckgelenksprengung für mehrere Monate ausfällt. „Uns war es wichtig, auf diesen Ausfall zu reagieren“, sagte Fernie. dpa