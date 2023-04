Wehen Wiesbadens Siegesserie reißt: 1:1 in Duisburg

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski muss sich mit einem Punt in Duisburg zufrieden geben. © Stefan Brauer/DeFodi Images/dpa/Archivbild

Die Siegesserie des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga ist gerissen. Beim MSV Duisburg reichte es am Samstag nur zu einem 1:1 (1:0). Nach zuletzt fünf Siegen nacheinander verpassten es die Hessen, bis auf einen Punkt an Tabellenführer SV Elversberg heranzurücken. Als Zweiter beträgt der Rückstand auf die Saarländer nun drei, der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch vier Punkte.

Duisburg - Johannes Wurtz (26. Minute) brachte die Hessen in Führung. Kolja Pusch (89.) sorgte kurz vor dem Ende mit einem verwandelten Foulelfmeter für lange Gesichter beim bis dato überzeugenden Aufstiegskandidaten.

Wiesbaden brauchte etwas, sich gegen forsch agierende Hausherren in die Partie zu kämpfen. Die ersten Angriffe verpufften allerdings noch. Eine schöne Hereingabe verwandelte Wurtz dann im Nachschuss. Danach verwalteten die Gäste das Ergebnis und ließen nichts mehr anbrennen.

Nach Wiederanpfiff verlegten sich die Hessen auf die Defensive, hielten den Gegner stets weit vom eigenen Tor weg und gerieten nie unter Druck. Allerdings machte der SVWW selbst zu wenig nach vorn und überließ den Hausherren die Initiative. Florian Stritzel, der für den am Knie verletzten Arthur Lyska im Tor stand, erlebte einen ruhigen Nachmittag. Bis Pusch zuschlug, nachdem Florian Carstens den Duisburger Kapitän Sebastian Mai im Strafraum von den Beinen geholt hatte. dpa