Wehens Ahmet Gürleyen für zwei Spiele gesperrt

Sportgericht

+ © Thomas Frey/dpa/Archivbild Ahmet Gürleyen, damals noch im Trikot des FSV Mainz 05, ist für zwei Spiele gesperrt worden. © Thomas Frey/dpa/Archivbild

Abwehrspieler Ahmet Gürleyen vom SV Wehen Wiesbaden ist für zwei Spiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund nach dem Urteil seines Sportgerichts am Montag in Frankfurt/Main mit. Der 23 Jahre alte Gürleyen hatte beim 1:2 der Hessen am Freitagabend in der 3. Liga gegen Erzgebirge Aue wegen einer Notbremse die Rote Karte von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger (St.

Frankfurt/Main - Wolfgang) gesehen. Der SVWW hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig. dpa