Weihnachtsmärkte in Offenbach und Umgebung: Alle Infos im Überblick

Von: Philipp Keßler

Teilen

Die Zeit der Weihnachtsmärkte ist da. Mit der Übersicht über alle großen und kleineren Märkte sind Sie für die vorweihnachtliche Zeit bestens vorbereitet.

Offenbach - In Offenbach läuft der Weihnachtsmarkt bereits, in Hanau und Frankfurt weht seit Montag (21. November) wieder der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen durch die Luft. Aber auch in vielen anderen Orten warten wieder Märkte auf kleine und große Besucherinnen und Besucher.

Damit Sie den Überblick nicht verlieren, bieten wir Ihnen heute einen ganz besonderen Service: Wir haben alle uns bekannten Weihnachtsmärkte rund um Offenbach und Hanau mit Terminen, Öffnungszeiten und Besonderheiten für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zusammengetragen. So können Sie Ihre Wochenenden bestens (vor)planen und verpassen garantiert nichts.

Glühwein ist wohl der absolute Klassiker auf jedem Weihnachtsmarkt. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Offenbach Weihnachtsmarkt auf Aliceplatz und Stadthof bis zum 29. Dezember (geschlossen vom 24. bis 26. Dezember) Montags bis donnerstags, 11 bis 21 Uhr Freitags bis samstags, 11 bis 22 Uhr Sonntags, 13 bis 21 Uhr Der Weihnachtsmarkt in Offenbach bietet ein weihnachtliches Begleitprogramm von unter anderem Chören und Tanzgruppen. Insgesamt beteiligen sich 22 Schausteller sowie 40 Vereine in der Vereinshütte an der Ausrichtung. Auf der Bühne präsentieren sich unter anderem der Musikverein Eintracht, die Bläsergruppe der Mathildenschule und der Offenbacher Oratorienchor. Nikolausmarkt auf dem Ostendplatz in Bieber Samstag, 26. November, 14 bis 21 Uhr

Mühlheim Weihnachtsmarkt in der Altstadt rund um die St.-Markus-Kirche Samstag, 3. Dezember, 15 bis 21 Uhr Sonntag, 4. Dezember, 14 bis 19.30 Uhr „Christmastime in Dietesheim“ am Kapelchen in der Bettinastraße Samstag, 10. Dezember, 14 bis 21 Uhr

Obertshausen Weihnachtsmarkt des Vereinsrings Obertshausen rund um die Evangelische Waldkirche Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr Sonntag, 11. Dezember, ab 14 Uhr

Heusenstamm Nikolausmarkt in der Heusenstammer Altstadt Samstag, 3. Dezember, 15 bis 20 Uhr Sonntag, 4. Dezember, 14 bis 20 Uhr Adventsmarkt Rembrücken im historischen Hof der Alten Babscherei Samstag, 26. November, ab 14 Uhr Sonntag, 27. November, ab 14 Uhr

Dietzenbach Weihnachtsmarkt in der Altstadt Samstag, 26. November, 14 bis 22 Uhr Sonntag, 27. November, 12 bis 20 Uhr Weihnachtsmarkt rund um die Kirche St. Martin an den ersten drei Adventswochenenden Freitags, 19.30 bis 0 Uhr Samstags, 19.30 bis 0 Uhr Kreativstände öffnen am 2. und 3. Samstag von 19.30 bis 22 Uhr

Rodgau Adventsmarkt in Jügesheim zwischen Rathaus und der Kirche St. Nikolaus Donnerstag, 24. November, 16 bis 21 Uhr Freitag, 25. November, 16 bis 21 Uhr Samstag, 26. November, 14 bis 21 Uhr Sonntag, 27. November, 12 bis 19 Uhr Adventsmarkt in Nieder-Roden am Fuß der katholischen Kirche St. Matthias Samstag, 3. Dezember, 16 bis 22.30 Uhr Sonntag, 4. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Rödermark Nikolausmarkt in Urberach auf dem Häfnerplatz Samstag, 3. Dezember, 15 bis 21 Uhr Sonntag, 4. Dezember, 15 bis 20 Uhr Adventsmarkt in Ober-Roden rund um die katholische Kirche St. Nazarius Samstag, 26. November, 15 bis 22 Uhr Sonntag, 27. November, 15 bis 20 Uhr

Langen Weihnachtsmarkt rund um die Stadtkirche Freitag, 25. November, 17 bis 21 Uhr Samstag, 26. November, 15 bis 21 Uhr Sonntag, 27. November, 14 bis 20 Uhr Freitag, 2. Dezember, 17 bis 21 Uhr Samstag, 3. Dezember, 15 bis 21 Uhr Sonntag, 4. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Egelsbach Adventsmarkt an der Alten Schule Samstag, 10. Dezember, 15.30 bis 21 Uhr Sonntag, 11. Dezember, 15 bis 20.30 Uhr

Neu-Isenburg Rund um den historischen Marktplatz im Alten Ort und im Stadtmuseum Haus zum Löwen Samstag, 3. Dezember, 15 bis 21 Uhr Sonntag, 4. Dezember, 15 bis 20 Uhr

Dreieich Sprendlinger Adventsmarkt auf dem Lindenplatz Freitag, 25. November, 17 bis 21 Uhr Samstag, 26. November, 15 bis 21 Uhr Sonntag, 27. November, 15 bis 21 Uhr Dreieichenhainer Weihnachtsmarkt an der Burg Hayn Freitag, 2. und 9. Dezember, 17 bis 21.30 Uhr Samstag, 3. und 10. Dezember, 14 bis 21.30 Uhr Sonntag, 4. und 11. Dezember, 14 bis 20.30 Uhr Offenthaler Weihnachtsmarkt an der evangelischen Kirche Samstag, 17. Dezember, 16 bis 22 Uhr Sonntag, 18. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Frankfurt Römerberg, Paulsplatz, Mainkai, Hauptwache, Friedrich-Stoltze-Platz, Roßmarkt Montag, 21. November, bis Donnerstag, 22. Dezember Montag bis Samstag. 10 bis 21 Uhr Sonntag. 11 bis 21 Uhr Der Weihnachtsmarkt in Frankfurt gehört zu den bedeutendsten Weihnachtsmärkten Deutschlands. Aufwendige und kreative Standdekorationen, die Kulissen von Römerberg und Paulsplatz und der riesige Weihnachtsbaum lassen diesen auch zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte werden.

Darmstadt Weihnachtsmarkt in der Innenstadt 21. November bis 23. Dezember Montags, bis sonntags, 11 bis 21 Uhr Freitags und samstags, 11 bis 21.30 Uhr

Münster Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Samstag, 26. November, 15 bis 22 Uhr Sonntag, 27. November, 13 bis 19 Uhr

Eppertshausen Weihnachtsmarkt auf dem Franz-Gruber-Platz Samstag, 10. Dezember, 14 bis 21 Uhr Sonntag, 11. Dezember, 12 bis 20 Uhr

Babenhausen Weihnachtsmarkt rund um den Marktplatz Samstag, 26. November, 14 bis 21 Uhr Sonntag, 27. November, 12 bis 20 Uhr Kleiner Weihnachtsmarkt entlang der Gersprenzstraße Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr

Seligenstadt Adventsmarkt rund um den historischen Marktplatz 24. November bis 22. Dezember Montag bis donnerstags, 15 bis 20 Uhr Freitags, 15 bis 21 Uhr Samstags, 10 bis 21 Uhr Sonntags, 12 bis 20 Uhr

Mainhausen Weihnachtsmarkt des Vereinsrings in Zellhausen auf dem Vorplatz der Pfarrkirche St. Wendelinus Samstag, 17. Dezember, ab 17 Uhr Sonntag, 18. Dezember, ab 15 Uhr

Aschaffenburg Schlossplatz Mittwoch, 23. November, bis Donnerstag, 22. Dezember Montag bis Samstag, 10 bis 21 Uhr Sonntag, 11 bis 21 Uhr Überdimensionale Weihnachtspyramiden und Nussknacker begrüßen die Besucher. Eine Weihnachtskrippe im fränkischen Stil mit lebensgroßen Holzfiguren ist der Mittelpunkt des Marktes und allabendlicher Ort eines umfangreichen kulturellen Rahmenprogramms.

Hanau Märchenhafter Weihnachtsmarkt Montag, 21. November, bis Donnerstag, 22. Dezember, jeweils 11 bis 21 Uhr Verkaufs- und Gastronomiestände laden zum Schlendern, Schlemmen und Genießen ein. Das nostalgische „kleine“ Riesenrad und ein doppelstöckiges Karussell bringen Kinderaugen zum Leuchten und auf der Weihnachtsbühne sorgen täglich Künstler, Musiker und Chöre für Unterhaltung. Künstlerweihnachtsmarkt Neustädter Rathaus, Marktplatz Montag, 21. November, bis Donnerstag, 22. Dezember Montag bis Freitag, 13 bis 20 Uhr Samstag und Sonntag, 11 bis 20 Uhr Großauheim: Hans-Gruber-Platz, rund um die Alte Schule und dem Bürgerhaus Sonntag, 11. Dezember, 13 bis 20 Uhr Schlosshof Schloss Steinheim 25. bis 27. November Freitag, 25. November, ab 18 Uhr Samstag, 26. November, 15 bis 22 Uhr Sonntag, 27. November, 14 bis 20 Uhr