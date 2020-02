Streit eskaliert: Männer treten auf 50-Jährigen ein – dann geht seine Frau dazwischen

In Weilburg in der Straße „im Winkel“ eskaliert ein Streit - ein Mann muss ins Krankenhaus. (Symbolfoto)

In Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg) eskaliert ein Streit heftig. Ein 50-Jähriger wird von zwei Männern zusammengeschlagen. Doch dann greift seine Frau ein.

In Weilburg im Stadtteil Hirschhausen eskaliert ein Streit heftig

im Stadtteil Hirschhausen eskaliert ein heftig Ein 26- und ein 28-jähriger Mann prügeln auf einen 50-Jährigen ein

prügeln auf einen 50-Jährigen ein Dann geht seine Frau dazwischen

Weilburg - Am Mittwochabend (12.02.2020) gegen 22.15 Uhr eskaliert ein Streit im Stadtteil Hirschhausen in Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg). Zwei Männer suchen einen 50 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in der Straße „Im Winkel“ auf, wie das Polizeipräsidium Westhessen in einer Mitteilung berichtet. Die drei, die miteinander verwandt sind, hatten zuvor einen Streit gehabt.

Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg): Streit eskaliert heftig - Frau des Mannes geht dazwischen

An der Wohnungstür des Mannes in Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg) schlagen die Männer zunächst zu. Auch auf dem angrenzenden Hof schlagen die beiden Männer immer weiter auf den 50 Jahre alten Mann ein. Zusätzlich treten die beiden 26- und 28-Jährigen noch auf dem am Boden Liegenden ein. Doch dann geht die 36 Jahre alte Ehefrau des Mannes dazwischen.

Daraufhin seien die beiden Angreifer in einen BMW gestiegen und davongefahren, heißt es von der Polizei. Der verletzte Mann konnte sich währenddessen noch zu Anwohnern flüchten, die einen Rettungswagen riefen. Der Mann wurde bei dem Angriff nach dem Streit so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg): Nach dem Streit fahndet die Polizei erfolgreich nach den angreifenden Männern

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den beiden Männern ein. Der 28 Jahre alte Mann wurde daraufhin in seiner Wohnung im Stadtteil Kirschhofen in Weilburg festgenommen. Der 26-Jährige, der an dem Angriff nach dem Streit beteiligt war, konnte wenig später ebenfalls festgenommen werden. Beide Männer waren vor der Attacke noch nicht polizeilich aufgefallen. Gegen beide wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg): Männer treten auf anderen ein

Im Club „Alpine“ in Weilburg ist eine Party außer Kontrolle geraten: Es gab mehrere Straftaten. Unter anderem wurde eine Frau ins Gesicht geschlagen und zu Boden gerissen. In der Nähe vonWeilburg, in Limburg, wollte ein Mann auf eine Frau einstechen. Ein 32-Jähriger griff heldenhaft ein - mit schlimmen Folgen.