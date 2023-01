Weiter graues Winterwetter in Hessen

Ein Auto fährt durch die nebelverhangene Landschaft. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Hessen weiter graues Winterwetter. Am Mittwoch werde es tagsüber überwiegend bedeckt und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen demnach maximal null bis vier Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es weiterhin stark bewölkt bei Tiefstwerten zwischen null und minus drei Grad.

Offenbach - Im Bergland sind demnach Sprühregen und Glatteis möglich.

Am Donnerstag geht das trübe Wetter mit vielen Wolken weiter. Von Nordwesten nach Südosten zieht sich leichter Schneefall bei Höchstwerten zwischen ein und drei Grad. Im Bergland rechnen die Meteorologen mit etwa ein bis drei Zentimeter Neuschnee. dpa