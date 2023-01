Weniger Baugenehmigungen für neue Wohngebäude in Hessen

Teilen

Arbeiter stehen auf einer Baustelle eines Wohngebäudes. © Soeren Stache/dpa-zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohngebäude in Hessen geht zurück. Im November des vergangenen Jahres habe es 481 Baugenehmigungen und damit 8,6 Prozent weniger als zum Vorjahreszeitraum gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Zahl der genehmigten Wohnungen sei in diesem Zeitraum um 13,4 Prozent auf 1594 zurückgegangen.

Wiesbaden - Damit setzte sich ein Trend der Vormonate fort.

Die weiterhin stark sinkenden Genehmigungszahlen seien Ausdruck der großen Verunsicherung öffentlicher und privater Wohnungsbauer, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen, Burkhard Siebert. Trotz hoher Materialpreise, steigender Hypothekenzinsen und einer gedämpften gesamtwirtschaftlichen Konjunkturprognose für das laufende Jahr schaue die Branche optimistisch auf die kommenden Monate. Grund dafür sei der hohe Auftragsbestand.

Die rückläufige Entwicklung im Wohnungsbau bereite der Branche in Hessen aber Sorge, berichtete Siebert. Die Landespolitik sollte daher mit gezielten und passgenauen Investitionsanreizen gegensteuern. dpa