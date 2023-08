„Einer unserer Notfälle“: Findet Hunde-Rentner Benni doch noch ein liebevolles Zuhause?

Von: Josefin Schröder

Benni hat schwarzes Fell, ist groß und 10 Jahre alt. Damit gilt er beinahe als unvermittelbar, weiß das Tierheim Gießen – obwohl in ihm ein echter Traumhund steckt.

Gießen – „Benny ist einer unserer Notfälle“, so beginnt der Facebook-Beitrag des Tierschutzvereins Gießen. Daneben ein Foto eines freundlich schauenden Hundes, die Schnauze ergraut. „Sorgentier Benni“ steht darüber. Nach Sorgen sieht Benni auf den ersten Blick gar nicht aus. Und auch seine Beschreibung „gut erzogen, läuft prima an der Leine und kennt die Grundkommandos“ deutet nicht auf Probleme hin.

Tierheim Gießen sucht ein neues, liebevolles Zuhause für Benni

Gibt es vielleicht Ärger mit anderen Hunden? Auch das kann das Tierheim Gießen verneinen. Benni verhalte sich überaus sozial gegenüber Artgenossen, heißt es. Er gehe jedem Streit aus dem Weg. Was ist es dann?

Benni ist ein großer, schwarzer Hund – ein Problem für sich. Diese Hunde haben es per se schwerer, vermittelt zu werden. Außerdem ist Benni mit seinen zehn Jahren bereits ein Hunde-Senior. Er falle „nicht in das Beuteschema der Menschen“, erklärt das Tierheim Gießen. Bevor Benni in die Obhut des Gießener Tierheims kam, hat er ein schönes Leben genossen, schreibt das Tierheim bei Facebook und auf der Webseite. Durch einen Schicksalsschlag wurde der Mischlings-Rüde zum Tierheim-Bewohner. Zurzeit ist er in einer Pflegestelle untergebracht, die er allerdings bald verlassen muss.

Alles über Hund Benni aus dem Tierheim Gießen

Rasse: Mischling

Mischling Geboren am: 10.04.2013

10.04.2013 Geschlecht: Rüde

Rüde Kastriert: Nein

Nein Verträglich mit Hunden: Ja

Ja Verträglich mit Katzen: vermutlich ja

vermutlich ja Verträglich mit Kindern: Ja

Benni gilt als überaus freundlich Menschen gegenüber. Jede noch so kleine Zuwendung seiner Bezugsperson genießt der verschmuste Rüde. Nur das Alleinsein muss Benni mit dem künftigen Besitzer noch trainieren, das mache ihm noch etwas zu schaffen, so das Tierheim. Jetzt fehlt nur noch ein neuer Mensch an Bennis Seite, der sein Potenzial als Traumhund sieht.

Das Tierheim Gießen ist unter der Telefonnummer 0641 - 52251 samstags, sonntags und dienstags von 13 Uhr bis 16 Uhr erreichbar, sonst kann man auf den Anrufbeantworter sprechen. Informationen gibt es außerdem über die Facebook-Seite. (Josefin Schröder)

