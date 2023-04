Elton und Phil Laude verzweifeln an Eintracht Frage – Spott von Kai Pflaume

Von: Erik Scharf

In der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ müssen Elton und Phil Laude eine Frage zu einem Vorfall bei einem Eintracht-Spiel beantworten – und scheitern krachend.

Frankfurt – Fußballfragen in Quizshows sind seit jeher eine ganz spezielle Nummer. Während die Kandidaten auf dem Ratestuhl oft verzweifeln, echauffieren sich die selbsternannten Experten auf den heimischen Sofas über das Unwissen. Aber auch die größten Kenner des Fachs haben hin und wieder ihre Probleme. Unvergessen der Telefonjoker-Auftritt von Waldemar Hartmann beim Prominentenspecial von „Wer wird Millionär?“, als er Lena Gercke bei einer Frage zur Fußball-Weltmeisterschaft die falsche Antwort diktierte.

Nun hat es auch Fernseh-Liebling Elton erwischt. Und das auch noch bei einer Frage zu Eintracht Frankfurt. In der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume, selbst bekennender Fan des FC Bayern München, sollte Elton gemeinsam mit dem Komiker Phil Laude folgende Frage beantworten: „Warum wurde im März 2023 das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt nach zwei Minuten unterbrochen?“

Komiker Phil Laude und Moderator Elton verzweifeln in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ an einer Fußball-Frage zu Eintracht Frankfurt. © ARD/Morris Mac Matzen

Die Antwortmöglichkeiten:

A: Die Spielfeldmarkierungen lösten sich im Regen auf.

B: Die Trainerbank der Gastmannschaft war zusammengebrochen.

C: Ein Tor war höher als das andere.

Eintracht-Frage in der ARD: Quizmaster Kai Pflaume mit Spitze Richtung Elton

SGE-Fans werden sich an dieses Spiel ziemlich gut erinnern können. Beim 2:2 in der Autostadt hing Kevin Trapp kurz nach Anpfiff am Tor und löste das Problem mit einem Klimmzug. Das Gestänge war auf der linken Seite nicht vollständig in der Verankerung verschwunden. Dadurch war das eine Tor höher als das auf der Gegenseite. Antwort C war also richtig.

Eintracht-Torwart Kevin Trapp sorgt im Spiel beim VfL Wolfsburg wieder für die richtigen Größenverhältnisse am Tor. © Swen Pförtner/dpa

Für Elton, der mit dem Hamburger Zweitligisten FC St. Pauli sympathisiert, und Laude erschien die Antwort aber unrealistisch. „In Deutschland ist doch alles genormt“, sagte Laude, Elton pflichtete ihm bei: dass ein solcher Fall vor dem Anpfiff hätte auffallen müssen. Beide hatten die Kuriosität am 23. Spieltag Anfang März offenbar nicht mitbekommen und entschieden sich für Antwort B: die zusammengekrachte Gästebank.

Vor der Auflösung konnte sich Quizmaster Kai Pflaume eine kleine Spitze Richtung Elton und Phil Laude nicht verkneifen. „Da war doch was mit Bankencrash Anfang März“, frohlockte Pflaume, bevor der Einspieler die Auflösung brachte. Ganz so berühmt wie das gefallene Tor in Madrid beim Champions-League-Halbfinale 1998 gegen Borussia Dortmund ist das Pfostengate von Wolfsburg scheinbar nicht. (esa)

