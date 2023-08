Gegen Trockenheit und Überflutung: Zisternen sollen bei Neubauten in Hessen Pflicht werden

Klimakrise

+ © Arne Dedert/dpa Vor Regen kann man sich schützen, wenn es keine Sturzbäche sind. Das Nass vom Himmel kann aber auch gesammelt werden und damit helfen, Trinkwasser zu sparen. © Arne Dedert/dpa

Hessen erlässt eine Mustersatzung für die Kommunen. Zisternen sollen bei der Klimaanpassung helfen – mit Regenwasser zur Gartenbewässerung und WC-Spülung.

Wiesbaden – Lange Trockenzeiten und dann wieder katastrophale Regengüsse: Die Extreme beim Wetter häufen sich. So langsam beginnt der Mensch, sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen. So sollen Städte Wasser speichern, statt es so schnell wie möglich abzuleiten. Das Land Hessen hat nun eine Mustersatzung dafür vorgelegt, wie Zisternen bei Neu- und Umbauten zur Pflicht gemacht werden können.

Regenwasser soll verstärkt im Garten oder auch für die Toilettenspülung genutzt werden. Das ist eines der Ziele des Landes Hessen, um Wasser zu sparen. Gleichzeitig sollen bei Starkregenfällen Überflutungen eingedämmt und die Überlastung der Kanalisation vermieden werden.

Hinz: Auch als wasserreiches Land ist Hessen nicht vor Wassermangel geschützt

Dazu hat das Hessische Umweltministerium gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Mustersatzung für den Bau von Regenwasser-Zisternen erarbeitet. Das Regelwerk gehört zu einem größeren Maßnahmenplan, um Trockenheit und Dürre zu begegnen.

„Wer Regenwasser speichert und nutzt, kann einen wichtigen Beitrag zum ökologischen und verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser leisten“, erklärte dazu Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). Selbst als eigentlich wasserreiches Land sei Hessen nicht vor regionaler Dürre und örtlichem Wassermangel geschützt. Umso wichtiger sei der sorgsame Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser.

Klimakrise in Hessen: Verpflichtende Zisternen bei Neubauten sollen Regenwasser sammeln

Kommunen können mittels der neuen Zisternensatzung bei Neubauten oder grundlegenden Umbauten den Bau einer Zisterne sowie die Nutzung des Niederschlagswassers vorschreiben. Regenwasser, das über Dachflächen gesammelt werde, könne beispielsweise zur Bewässerung von Garten oder Rasenflächen genutzt werden. Auch für die Toilettenspülung lasse es sich einsetzen, wenn dafür in dem Gebäude ein separates Brauchwassernetz installiert worden ist.

Die Muster-Zisternensatzung für die hessischen Kommunen gehört zu den vierzehn Maßnahmen im Plan des Landes. Dieser ist zu finden auf den Seiten des Umweltministeriums unter umwelt.hessen.de. (Peter Hanack)