Sonne macht sich rar: Es wird wolkig in Hessen – Regen und Gewitter erwartet

Von: Josefin Schröder

Teilen

Kalt wird es am Wochenende zwar nicht, dafür aber ungemütlich: Mit Regen und Gewittern muss in Hessen bereits ab Donnerstag gerechnet werden.

Kassel – Noch kitzeln die Sonnenstrahlen im Gesicht – kein allzu langes Vergnügen, denn ein Blick auf die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt: Warme und feuchte Luft wird nach Hessen gelenkt, es wird schwül und im Laufe des Tages entstehen Schauer sowie Gewitter. Laut den Meteorologen sind auch Unwetter mit Starkregen und Hagel möglich. In Gewitternähe können außerdem Sturmböen wüten.

Hessenweite Schauer und Gewitter können sich zu Unwetter entwickeln

Die Temperaturen erreichen am Donnerstag (24. August) bis zu 33 Grad, im Bergland bis zu 28 Grad. In der Nacht zu Freitag wird es kühler. Das Thermometer sinkt auf bis zu 15 Grad. Der Himmel bleibt wechselnd bewölkt. Zeitweise ist schauerartiger Regen mit Gewittern zu erwarten. Die Wetter-Experten weisen außerdem auf die möglichen Unwetter hin, die sich auch in der Nacht entwickeln können.

Regenschirm nicht vergessen: In Hessen werden heute und am Freitag (25. August) Schauer und Gewitter erwartet (Symbolbild). © Ralph Peters/IMAGO

Auch am morgigen Freitag bleibt es bewölkt und mancherorts regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 25 bis 29 Grad. Zum Wochenende wird es mit maximal 20 bis 25 Grad noch ein Stück kälter. Alle Sonnen-Fans müssen jetzt stark sein, denn es bleibt wolkig. Vereinzelt kommt es am Samstag und Sonntag zu Regenschauern. Für Sonntag versprechen die DWD-Meteorologen längere, sonnige Tagesabschnitte. (Josefin Schröder)