Glatteis-Alarm in Nordhessen: DWD veröffentlicht Vorab-Warnung für mehrere Regionen

Von: Sophia Lother

Autofahrer aufgepasst: In Nordhessen bringt das Winter-Wetter gefährliche Glätte. Vor allem in drei Regionen droht Gefahr.

Kassel – In den kommenden Tagen wird das Wetter für Autofahrer gefährlich. Der aktuelle Wintereinbruch sorgt mit seinem Schnee und Eis aktuell ohnehin schon für Probleme im Verkehr. Doch was das Wetter nun bereithält, könnte vielen noch massivere Probleme bereiten.

Denn: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach hat eine ganze Reihe Vorab-Warnmeldungen für Nordhessen herausgegeben. An welchen Stellen Autofahrer nun besonders aufpassen müssen, erfahren Sie hier:

Das Wetter wird besonders am Montag für Autofahrer gefährlich. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Winter-Wetter in Hessen wird gefährlich: An welchen Stellen Glatteis droht

Schon in der Nacht auf Sonntag sank das Thermometer in Nord- und Osthessen auf bis zu minus 14,9 Grad, meldet der DWD. Der kälteste Ort in Nordhessen war demnach Burgwald-Bottendorf im Kreis Waldeck-Frankenberg. Am Montag (19. Dezember) kommt es dann besonders dick. Denn in der zweiten Nachthälfte setzt gefrierender Regen mit verbreiteter Glatteisbildung ein. Die Nässe kann auf den gefrorenen Böden für erhebliche Glatteisgefahr sorgen, so der DWD. Für diese Orte gilt die Vorab-Warnung vor Glatteis des Deutschen Wetterdienstes am Montag von 1 bis 10 Uhr:

Stadt und Kreis Kassel

Kreis Waldeck-Frankenberg

Schwalm-Eder-Kreis

Winter-Wetter sorgt für Gefahr in Nordhessen: DWD gibt Glatteis-Warnung heraus

Bei Glatteis kann das Autofahren schnell zur Gefahr werden. Wenn die Straßen glatt sind und das Auto rutscht, helfen verschiedene Tipps. Auch vor dem Losfahren bring die eisige Kälte einige Probleme mit sich. Etwa, wenn sich das Eis an den Scheiben absetzt und die Sicht versperrt. Gerade bei von innen gefrorenen Scheiben hilft jedoch ein einfacher Trick, um das Eis zu entfernen.

Im Tagesverlauf wird es dann deutlich wärmer und auch der Regen lässt nach. Laut DWD steigen die Temperaturen auf 3 bis 6 Grad. In der Nacht zum Dienstag werden Tiefstwerte von 5 bis 2 Grad erwartet, Frost gibt es dann höchstens noch im Bergland. Auch am Mittwoch zeigt sich der Winter eher von seiner entspannteren Seite. Für die Nacht zum Mittwoch werden Tiefstwerte von 8 bis 3 Grad vorhergesagt. (slo)