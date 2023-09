Wetterwende in Hessen: Zum Mittwoch stürzt die Temperatur ab

Von: Anna Kirschner

Starkregen in Kassel (Symbolbild) © Peter Hartenfelser/imago

Der warme Spätsommer in Hessen weicht im Laufe der Woche kühlen Temperaturen. Womit Sommerfans laut Deutschem Wetterdienst rechnen müssen.

Offenbach – Temperaturen bis 32 Grad am Tag und kühlere Nächte prägen aktuell das Spätsommerwetter in Hessen. Noch kann man tagsüber die Sonne am Badesee und beim Eisessen genießen. Doch in den kommenden Tagen ändert sich das wahrscheinlich.

Dem Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge wird es auch am Montag sonnig, ohne Regen. Höchsttemperaturen von 32 Grad und schwacher Wind sorgen für Sommerfeeling. Das sollten alle Sommerfans genießen: Denn schon in der Nacht zum Dienstag kann es einzelne Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten zwischen 18 und 14 Grad geben.

Wetter in Hessen aktuell: Ab der Nacht zum Dienstag gibt es Regen

Das regnerische und bewölkte Wetter setzt sich am Dienstag wahrscheinlich fort. Am Nachmittag und Abend ziehen aus Nordwesten zunehmend Schauer und Gewitter auf. Dabei kann sogar Starkregen auftreten. Warm ist es dennoch: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch regnet es vielerorts.

Ein Temperatursturz erwartet uns in Hessen dann am Mittwoch. Regenschauer und einzelne Gewitter prägen den Tagesbeginn, am Abend ziehen sie allmählich nach Süden ab. Der DWD rechnet mit Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Donnerstag könnten die Tiefstwerte sogar bei 12 bis 9 Grad liegen. Vor allem im Norden Hessens wird es dann kühl. (anki)

Noch ist unklar, wie hoch der Schaden ist, den das Unwetter vom 22. Juni in Kassel angerichtet hat. Die Stadt schätzt, dass allein an den eigenen Gebäuden 10 Millionen Euro Schaden entstanden sein könnte.