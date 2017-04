Wetter in Hessen: Frost in der Nacht

Schnee in Frankfurt

Offenbach - Dicke Schneeflocken und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt: Der Winter hat heute Morgen - wie bereits in den vergangenen Tagen - noch einmal kurzfristig den Frühling vertrieben. Doch es besteht Hoffnung auf Besserung:

Schnee wird es in den kommenden Tagen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht mehr geben, allerdings warnt der DWD für die kommende Nacht vor Frost. In Frankfurt war wegen des Temperatursturzes und der Schneefälle der vergangenen Tage sogar der Winterdienst noch einmal im Einsatz. Die Streufahrzeuge sind nach Auskunft der Stadt auch weiterhin bereit zur Ausfahrt.

So wird das Wetter: Die Vorhersage für die nächsten Tage

Für den morgigen Donnerstag kündigt der Wetterdienst einen leichten Temperaturanstieg auf bis zu 11 Grad an, doch auch in der Nacht zu Freitag kann es noch einmal frostig werden. Schnee und Regen ist allerdings bis Freitagnachmittag nicht mehr zu erwarten, gegen Abend und in der Nacht zu Samstag breitet sich leichter Regen aus. (nb)