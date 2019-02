Bis zu 16 Grad zum Wochenstart in Hessen

Viel Sonnenschein

+ © picture alliance / Sven Hoppe/dpa Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wird es zum Start in die neue Woche bei viel Sonnenschein bis zu 16 Grad warm. © picture alliance / Sven Hoppe/dpa

Offenbach - Milde Temperaturen erwarten Meteorologen zum Wochenstart in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wird es zum Start in die neue Woche bei viel Sonnenschein bis zu 16 Grad warm.