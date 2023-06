Wetterlage wird „brisant“: Hitze und schwere Gewitter im Rhein-Main-Gebiet

Von: Niklas Hecht

Schwere Gewitter und Unwetter rollen am Dienstag (20. Juni) auf Offenbach und Umgebung zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor Hitze.

Offenbach - Das Kaiserwetter der vergangenen Wochen scheint beendet. 25 bis 30 Grad und trockene Luft: Niederschlagsfreies Sommerwetter gehört im Rhein-Main-Gebiet vorerst der Vergangenheit an. Zwar bleiben die Temperaturen in Offenbach und Umgebung auch in den kommenden Tagen sommerlich und pendeln weiterhin um die 30-Grad-Marke, doch schon ab Dienstag (20. Juni) kann es in Hessen örtlich zu schweren Gewittern und Starkregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Grund für die aufkommenden Unwetter sind laut den Wetter-Experten aus Offenbach Tiefdruckgebiete über dem Nordatlantik, die aus Südwesten sehr warme bis heiße, feuchte und zu Gewittern neigende Luft nach Hessen heranführen.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net spricht von einer „ekligen“ Luftmasse, die schwül-heiße Luft ins Land bringe und Unwetter inklusive schwerer Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel nach sich ziehe. „Die Lage ist sehr brisant“, warnt Jung.

Wetter in Offenbach: Hitzewarnung für fast alle hessischen Kreise

Ein Blitz ist bei einem Gewitter über einem Waldstück zu sehen. © B&S/dpa

Das gilt auch für Hessen. Schon tagsüber kann es in der Mitte Deutschlands am Dienstag vereinzelt Blitz und Donner geben. Gegen Abend nimmt das Gewitterrisiko in Hessen nach Angaben des DWD zu, dann drohe Starkregen von bis zu 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Auch Sturmböen seien nicht ausgeschlossen. Örtlich könnte es laut Wetterdienst auch schwere Gewitter geben - mit noch heftigerem Regen und schweren Sturmböen. Erst in der Nacht zum Mittwoch (21. Juni) beruhige sich die Wetterlage wieder.

Und der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag nicht nur vor schweren Gewittern. Bis zum Abend haben die Wetter-Experten auch eine Warnung vor Hitze für fast alle Kreis in Hessen herausgegeben. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl“, heißt es auf der Internetseite des DWD dazu. Die Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Möglichkeiten, sich gegen die hohen Temperaturen zu wappnen, sind unter anderem ausreichend Wasser zu trinken und keine allzu schweren Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums zeigt: Die oberen Bodenschichten (rechts) sind extrem ausgetrocknet. © Screenshot: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Trockenheit in Hessen bleibt bestehen

Trotz des örtlichen Niederschlags: die Trockenheit in weiten Teilen Hessens bleibt auch in den kommenden Tagen bestehen. „Es sind immer nur die punktuellen Schauer und Gewitter, die Regen bringen werden“, erklärt Meteorologe Jung. Großflächiges werde nicht erwartet. „Die große Trockenheit wird nicht beendet werden“.

Zwar sind die hessischen Böden trotz des warmen Wetters der vergangenen Tage größtenteils noch immer verhältnismäßig gut mit Feuchtigkeit versorgt, wie der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt. In den oberen Bodenschichten herrscht aber - wie fast im ganzen Land - extreme Dürre. (nhe)