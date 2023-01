Wetter-Lage in Hessen spitzt sich zu: Dauerregen und Windböen – DWD warnt

Von: Sophia Lother

Dauerregen könnte in Hessen für Überschwemmungen und Hochwasser sorgen. Schon jetzt sind viele Flüsse über die Ufer getreten.

Kassel – In Hessen und Niedersachsen sorgt Dauerregen aktuell schon dafür, dass etliche Flüsse über die Ufer treten. Bereits am Freitag (13. Januar) meldete das Regierungspräsidium Kassel aus Nordhessen leichtes Hochwasser am Ober- und Mittellauf der Fulda sowie von der Eder oberhalb der Talsperre. An der Edertalsperre sei vorsorglich bereits Wasser abgelassen worden, teilte ein Sprecher mit. Auch im Schwalmgebiet würden „Rückhaltebecken zu einer Entschärfung der Hochwassersituation“ beitragen. Die Stadt Hann. Münden hat wegen Hochwassers am Freitagvormittag mehrere Wege an den Flüssen gesperrt.

Am stärksten war das Hochwasser an Lahn und Eder, wie aus einer Übersicht des in Wiesbaden ansässigen Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) hervorgeht. Dort wurde am Freitagmorgen an den Messstationen Gießen, Leun (Lahn-Dill-Kreis) und Schmittlotheim (Landkreis Waldeck-Frankenberg) die Meldestufe 2 überschritten. Und die Situation scheint sich in den kommenden Tagen weiter zuzuspitzen.

Ein Autofahrer fährt über eine überflutete Landstraße bei Heuchelheim in Hessen. Bei weiteren Niederschlägen könnten weitere Flüsse und Bäche über die Ufer treten. © Boris Roessler/dpa

Wetter in Hessen: Dauerregen könnte zu Gefahr werden - DWD warnt

Denn: Der Deutsche Wetterdienst hat nun mehrere Warnmeldungen für Dauerregen in Hessen herausgegeben. In mehreren hessischen Regionen gilt die Warnstufe zwei zwischen Samstag (14. Januar) und Sonntag (15. Januar):

Kreis Fulda

Main-Kinzig-Kreis

Lahn-Dill-Kreis

Kreis Limburg-Weilburg

Kreis Marburg-Biedenkopf

Vogelsbergkreis

Wetteraukreis

Auch das HLNUG geht davon aus, dass die Wasserstände nach einem kurzen Absinken am Freitag am Wochenende erneut ansteigen. Betroffen seien wieder das Lahngebiet, die Oberläufe der Gewässer im Fuldagebiet und der Eder sowie die aus dem Vogelsberg kommenden Gewässer im Kinzig- und Niddagebiet sowie die Taunusgewässer. An Main und Rhein bestehe weiter keine Hochwassergefahr, teilte die Behörde mit. Am Neckar könnten hingegen am Wochenende Meldestufen überschritten werden.

Die Meldestufe 1 ist erreicht, sobald ein Gewässer randvoll ist und an einigen Stellen das Wasser bereits über das Ufer tritt. Die Meldestufe 2 entspricht laut HLNUG einem „größeren Hochwasser“, das ufernahe Grundstücke überflutet und vereinzelt Keller überlaufen lässt. Ab der Meldestufe 3 werden Ortschaften vom Hochwasser eingeschlossen, Straßen sind unpassierbar.

Wetter in Hessen: DWD veröffentlicht mehrere amtliche Warnungen

Doch nicht nur vor Dauerregen und möglichem Hochwasser wird gewarnt. In Hessen sorgen auch Windböen für Gefahr. Der Wetterdienst warnt für etliche Kreise und Städte für Samstag bis einschließlich Sonntagmorgen:

Kreis Bergstraße

Kreis Darmstadt-Dieburg

Stadt Darmstadt

Stadt Frankfurt

Kreis Fulda

Kreis Gießen

Kreis Groß-Gerau

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Hochtaunuskreis

Kreis und Stadt Kassel

Lahn-Dill-Kreis

Kreis Limburg-Weilburg

Main-Kinzig-Kreis

Main-Taunus-Kreis

Kreis Marburg-Biedenkopf

Odenwaldkreis

Stadt Offenbach

Kreis Offenbach

Rheingau-Taunus-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Vogelsbergkreis

Kreis Waldeck-Frankenberg

Werra-Meißner-Kreis

Wetteraukreis

(slo/dpa)