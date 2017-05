Trockener Wochenstart nach Gewitter und Starkregen

Offenbach - Gewitter und Starkregen haben den Menschen vor allem im Norden von Hessen am Samstag zu schaffen gemacht. An einigen Orten kamen innerhalb von zwei Stunden bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter herunter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete.

Auch am Sonntag sollten die Hessen am besten einen Schirm mitnehmen: Am Vormittag drohen erneut Schauer und Gewitter mit teilweise starken Niederschlägen. Am Montag bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad, im Bergland 18 Grad.

Vorhersage: So wird das Wetter

Wegen einer durch den Starkregen ausgelösten Schlammlawine war am Samstag eine Landstraße im Kreis Waldeck-Frankenberg zwei Stunden voll gesperrt, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Straßenmeistereien und Feuerwehren in der Region mussten immer wieder ausrücken, weil Wasser und Schlamm auf den Straßen standen.

Auf die Dürre folgt die Sintflut: Unwetter-Bilder aus Deutschland Zur Fotostrecke

Der Dienstag wird nach Angaben des DWD stark bewölkt, und vor allem im Norden fällt leichter Regen. In der Südhälfte bleibt es meist trocken. Stellenweise wird es sommerlich: Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 und im Bergland bei 22 Grad. In der Nacht zum Mittwoch lockern die Wolken auf und es bleibt voraussichtlich überwiegend trocken. (dpa)

Botsuana zur Regenzeit: Wenn die Kalahari blüht Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa