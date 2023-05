Wetter in Offenbach und Hanau: Pünktlich zum Vatertag kommt die Sonne raus

Wettervorhersage

© Christian Charisius/dpa In Hessen können sich die Menschen auf Sonne am Vatertag freuen. (Symbolbild)

In Offenbach und Hanau sind die regnerischen Tage vorerst überstanden. An Christi Himmelfahrt, dem Brückentag sowie am Wochenende dürfen sich die Menschen in Hessen auf Sonne freuen.

Offenbach/Hanau - Der Mai ist in vollem Gange, und somit häufen sich dieser Tage auch die Feiertage wieder. Nach dem Tag der Arbeit am 1. Mai, folgt am Donnerstag, 18. Mai, Christi Himmelfahrt. Obwohl ein kirchlicher Feiertag, ist Christi Himmelfahrt den meisten Deutschen besser bekannt als Vatertag. Besonders beliebt sind dann auch in und um Offenbach und Hanau Bollerwagentouren oder Grillfeste. Für solche Ausflüge in der freien Natur ist ein Blick aufs Wetter natürlich um so wichtiger.

„Man glaubt es kaum, aber es gibt es noch, das Schönwetterhoch“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach dazu am Dienstag (16. Mai). „Nachdem uns der März und auch der April meist mit grauem Regenwetter versorgten, scheint der Mai nach einem Stotterstart nun endlich auf die freundliche Schiene einzulenken. Aber ganz ohne frühsommerliche Schönheitsfehler und spätwinterliche Grüße wird es wohl auch nicht gehen.“ Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad an Rhein und Main sowie bei 13 Grad in Hochlagen. Auch am Freitag bleibt es heiter bis sonnig und überwiegend trocken.

Wetter rund um Offenbach und Hanau: Sonne am Vatertag - Bis zu 25 Grad am Wochenende in Hessen erwartet

„Ganz langsam geht es mit den Temperaturen nach oben“, meinte auch Diplommeteorologe Dominik Jung schon zu Wochenbeginn in seiner Wettervorhersage. Zwischen dem Hoch Ulla über Irland sowie dem Seegebiet westlich davon und Tief Benedikt über der Ostsee ströme zunächst aber auch kühle und feuchte Luft nach Deutschland.

Der Vatertag und auch der Brückentag am Freitag sollten in Hessen aber freundlich und vielfach sonnig werden. Doch gerade der Sonnenschein könne in der Frühlingsluft für den menschlichen Körper nicht nur förderlich, sondern durchaus auch schon gefährlich werden, so der DWD. Denn die Sonne hat im Mai richtig Kraft.

+ Den Vatertagstouren steht bei den aktuellen Wetteraussichten wohl nichts im Wege. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Mit der Sonne klettern auch die Temperaturen. Werden an Christi Himmelfahrt noch verhältnismäßig kühle 13 bis 20 Grad erwartet, sollen es am kommenden Wochenende schon 19 bis 25 Grad sein. Lokal könnte sogar die Sommerschwelle von 25 Grad gerissen werden. Allerdings kommen die Nächte zumindest anfangs noch empfindlich kalt daher. (csa)