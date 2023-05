Wetter in Hessen bleibt ungemütlich

Ein wolkenverhangener Himmel über der EZB in Frankfurt. © Arne Dedert/dpa

Das Wetter in Hessen bleibt die kommenden Tage weiterhin ungemütlich. Am Donnerstag kommt es vor allem im Norden zu einzelnen Gewittern mit Starkregenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 17 Grad, im Bergland bei 10 bis 13 Grad. In der Nacht auf Freitag erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad, in höheren Lagen sind 7 Grad möglich.

Offenbach - Der Freitag startet zunächst bewölkt, im Tagesverlauf lockert es teilweise auf. Dabei sind einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. In Nordhessen bleibt es meist niederschlagsfrei und zunehmend heiter. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad und in Hochlagen zwischen 14 und 16 Grad erwartet. Auch am Samstag kann es zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. dpa