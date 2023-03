Wetter in Hessen: Nachtfrost und sonnige Nachmittage

Teilen

In den kommenden Nächten bleibt es frostig kalt. Nachmittags wird es oft vorfrühlingshaft. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/ dpa

Noch müssen die Ski nicht weggepackt werden, denn der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagt weiter Frost voraus. Die Bedingungen für Wintersportfans in der Rhön bleiben gut, auch wenn es keinen Neuschnee gibt. Mehr lesen Sie hier:

Fulda - Passend zum Start des meteorologischen Frühlings am Mittwoch (1. März) ist für diese Woche viel Sonnenschein vorhergesagt. Markus Winkler, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach, kündigt aber rund um Fulda Nachtfrost an. Niederschläge bleiben aus. Was die Ski-Lift Betreiber in der Region dazu sagen und wie das vergangene Wochenende lief, erfahren Sie auf fuldaerzeitung.de.

„Diese Woche bringt viel Sonnenschein. Tagsüber erleben wir bestes Vorfrühlingswetter. Besonders ab Dienstag (28. Februar) kann sich meist überall die Sonne in Deutschland durchsetzen“, berichtet auch Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Portal wetter.net. Mit Höchstwerten von teilweise bis zu 20 Grad Celsius, wie sie noch am Fastnachtswochenende in Teilen des Landes herrschten, ist aber nicht zu rechnen.