Gefahr durch Orkantief Sabine: Weitere Schulen geschlossen - Eltern können entscheiden

Der DWD kündigt auch für Nordhessen einen kräftigen Sturm an. Wetterexperten sagen, es bestehe Lebensgefahr. Diese Schulen bleiben am Montag in Nordhessen geschlossen.

Deutscher Wetterdienst (DWD) kündigt Sturm an

kündigt an In Nordhessen kann es bei Orkanböen lebensgefährlich werden

kann es bei lebensgefährlich werden Feuerwehr Kassel gibt Tipps für richtiges Verhalten

Update, 09.02.2020, 11.16 Uhr: Die Eltern schulpflichtiger Kinder können entscheiden, ob sie ihre Kinder am Montagmorgen zur Schule schicken. Für den Montagmorgen und Vormittag kündigte der Wetterdienst einen weiteren Höhepunkt des Sturmtiefs Sabine über Hessen an.

Weitere Schulen, die am Montag (10.02.2020) geschlossen bleiben:

Paul-Zimmermann-Schule, Korbach

Gustav-Stresemann-Gymnasium, Bad Wildungen

Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg

Grundschule, Bromskirchen

Schulgemeinschaft Rosenthal (Nicolaus-Hilgermann-Schule und Außenstelle der Karl-Preising-Schule)

Auenbergschule, Bad Wildungen Odershausen

Schule Breiter Hagen, Bad Wildungen

Mathias-Bauer-Schule, Bad Wildungen

Ense-Schule, Bad Wildungen

Grundschule Neuer Garten, Bad Arolsen

Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Volljährige Schülerinnen und Schüler entscheiden dies selbst. Im Fall des Fernbleibens muss die Schule informiert werden. Die Eltern sollten sich daher ständig über die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse informieren und dann abwägend entscheiden.



Eine Notbetreuung für eventuell ankommende Schüler an geschlossenen Schulen wird eingerichtet.

Update, 09.02.2020, 10.29 Uhr: Der Empfehlung Schulen wegen des nahenden Orkantiefs Sabine zu schließen, sind folgende Bildungsstätten in Nordhessen* nachgekommen:

Kaulbach-Schule, Bad Arolsen

Louis-Peter-Schule, Korbach

Mittelpunktschule, Goddelsheim

Grundschule, Sachsenberg

Schule am Enser Tor, Korbach

Mittelpunktschule, Adorf

Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen

Westwallschule, Korbach

Humboldt-Schule, Korbach

Schule Marker Breite, Korbach

Berliner Schule, Korbach

Mittelpunktschule, Sachsenhausen

Diemeltalschule, Usseln

Uplandschule, Willingen

Henkelschule, Vöhl

Schlossbergschule, Rhoden

Grundschule, Edertal

Ederseeschule, Herzhausen

Nicolai-Schule, Mengeringhausen

Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg

Grundschule, Röddenau

Grundschule am Burgberg, Battenberg

Valentin-Grundschule, Bad Arolsen/Landau

Ederschule, Herzhausen

Kugelsburgschule, Volkmarsen

Gesamtschule, Battenberg

Alte Landesschule, Korbach

Grundschulen, Bottendorf/Ernsthausen

Helenentalschule, Bad Wildungen

Cornelia-Funke-Schule, Gemünden

Schule am Goldberg, Allendorf (Eder)

Kegelbergschule, Frankenberg

Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen

Update, 09.02.2020, 08.34 Uhr: Nachdem der DWD gestern eine weitere offizielle Warnung ausgesprochen hat, meldet sich der Landrat von Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) zu Wort: Aufgrund der Sturmwarnung empfiehlt Landrat Dr. Reinhard Kubat, die Schulen im Landkreis am Montag, 10. Februar, geschlossen zu halten.

Wetter: Landrad aus Nordhessen empfielt Schulschließungen wegen Sturm-Warnung

„Wir als Schulträger können darüber lediglich eine Empfehlung aussprechen, was wir in diesem Fall tun“, sagt Landrat Dr. Reinhard Kubat. Laut Deutschem Wetterdienst seien für den Landkreis in Nordhessen* orkanartige Böen angekündigt. „Ich empfehle daher allen Schulleiterinnen und Schulleitern, den Schulbetrieb am Montag ausfallen zu lassen.“ Die endgültige Entscheidung liegt allerdings bei der jeweiligen Schule.

Update, 08.02.2020, 19.05 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnungen vor dem Sturmtief Sabine für Nordhessen aktualisiert. Der DWD warnt im Werra-Meißner-Kreis, im Schwalm-Eder-Kreis und im Kreis Waldeck-Frankenberg vor heftigen Orkanböen ab Lagen über 600 Metern. Die Warnung gilt für den Zeitraum von Sonntag (09.02.2020) ab 16 Uhr bis Montag (10.02.2020) bis 12 Uhr.

Zudem warnen die Wetterexperten vor Sturmböen im Schwalm-Eder-Kreis und im Werra-Meißner-Kreis ab Sonntag (09.02.2020) ab 12 bis Dienstag (11.02.2020) bis 18 Uhr.

Die Warnung gilt für den Kreis Waldeck-Frankenberg, den Kreis Northeim und den Kreis sowie die Stadt Kassel zwischen Sonntag (09.02.2020) ab 8 Uhr bis Dienstag (11.02.2020) bis 18 Uhr.

Sturm auch in Nordhessen erwartet - Orkantief Sabine: ADAC rät von Autofahrten bei diesem Wetter ab

Update, 08.02.2020, 17.41 Uhr: Das Orkantief Sabine soll am Sonntag laut Wetterexperten über ganz Deutschland hinwegfegen. Mit schweren Stürmen und einzelnen Orkanböen sei zu rechnen. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Update, 08.02.2020, 11:40 Uhr: Die Experten von wetter.com warnen vor Orkantief SABINE. Sie rechnen mit massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens, maßgeblich, wenn es um den Bahn-, Straßen- und Flugverkehr geht. Der Sturm soll bis Montag andauern und wetter.com prognostiziert: „Wir werden es also zum Start in die neue Woche mit zahlreichen umgestürzten Bäumen zu tun haben.“

Deutschland erwartet Orkantief #Sabine. Wetterexperten rechnen ab Sonntagabend mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Der ADAC rät von unnötigen Autofahrten ab. https://t.co/vw3eqse5ww pic.twitter.com/qGm0vwdaai — MDR AKTUELL (@MDRAktuell) February 9, 2020

Sowohl die Deutsche Bahn als auch der ADAC raten dazu, sich eine Fahrt vorher gut zu überlegen. DB lockert wegen des Orkantiefs die Gültigkeit seiner Fernverkehr-Tickets: „Alle Tickets im Fernverkehr, die an den kritischen Tagen vom 9. bis einschließlich 11. Februar betroffen sind, behalten demnach ihre Gültigkeit - und können bereits am Samstag und bis mindestens Dienstag, den 18. Februar, genutzt werden.“

Deutscher Wetterdienst und wetter.com zu Orkantief Sabine - Gefahr auch in Nordhessen

Darüber hinaus können Fahrtickets auch storniert werden. Der ADAC verweist auf die Gefahr herabfallender Gegenstände bis hin zu umstürzenden Bäumen. Die Wetterexperten rechnen weiterhin mit Dauerregen und daraus resultierende Hochwassergefahr: „Es besteht Lebensgefahr!“

Update, 07.02.2020, 14.59 Uhr: Ab Sonntagnachmittag (09.02.2020) kann es ungemütlich in Nordhessen werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt einen kräftigen Sturm an, der von Nordwesten nach Deutschland zieht. Auch für Nordhessen spricht der DWD Warnungen vor Orkanböen aus.

Auf den Bergen könne dieser Sturm Orkanböen bringen, im Binnenland schwere bis orkanartige Windböen. Auch am Montag kann es laut DWD verbreitet schwere Sturmböen, eventuell auch orkanartige Böen geben. Für Sonntag (09.02.2020) ab 16 Uhr bis Montag (10.02.2020) 6 Uhr gibt es Warnungen vor möglichen Orkanböen für den Kreis Northeim, den Werra-Meißner-Kreis, für Kreis und Stadt Kassel, den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Schwalm-Eder-Kreis.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

Sturm zieht über Deutschland - Feuerwehr Kassel gibt Tipps wegen Wetter in Nordhessen

Die Feuerwehr Kassel rät Bürgern sich über die aktuellen Wetterentwicklungen zu informieren und sich vor dem Sturm zu schützen. Autos sollten in Garagen und nicht unter Bäumen geparkt werden - lose Gegenstände, wie Mülltonnen oder Gartenmöbel, gesichert werden. Fenster und Türen sollten außerdem geschlossen bleiben. Von Spaziergängen im Wald wird abgeraten. Auch im Stadtgebiet sollte bei einem Sturm auf umherfliegende Gegenstände geachtet werden.

Wetter in Nordhessen: Warnung vor Sturmböen im Kreis-Waldeck-Frankenberg

Update, 03.02.2020, 06.58 Uhr: Ein weiteres Mal verlängert der Deutsche Wetterdienst seine Sturmböen-Warnung. Im Kreis Waldeck-Frankenberg sollte heute bis 16.00 Uhr oberhalb von 600 m mit Sturmböen (60 km/h bis 70 km/h) gerechnet werden. Weiterhin gilt es, sich vor herabfallenden Gegenständen zu schützen.

Update, 02.02.2020, 10.36 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst verlängert seine Warnung vor Sturmböen in den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner bis in die Nacht zu Montag (03.02.2020) um 3 Uhr. In Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder tritt der starke Wind in Lagen ab 400 Metern auf, im Werra-Meißner-Kreis ab 600 Metern.

Deutscher Wetterdienst erweitert Warnung vor Sturmböen in Nordhessen

Zudem erweitert der Wetterdienst am Sonntag die Warnung vor Sturmböen auf die Stadt und den Landkreis Kassel - wo ebenfalls in Lagen ab 400 Metern starker Wind für herabfallende Äste und Gegenstände sorgen kann.

Es gibt eine bedenkliche Prognose für das Jahr 2020: Meteorologen warnen vor einem extremen Frühling*. Der Winter in Deutschland war bisher eher enttäuschend - zu warm, zu mild. Die Prognosen für den Frühling 2020 geben weiter Anlass zur Sorge.

Update, 01.02.2020, 14.58 Uhr: Erneut verlängert der Deutsche Wetterdienst seine Warnung vor Sturmböen in den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner. Der starke Wind - teils auch bis in tiefen Lagen - soll nun bis Sonntagvormittag (02.02.2020) gegen 10 Uhr anhalten. Bei Sturmböen die Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 Stunden pro Kilometer erreichen können, warnt der Deutsche Wetterdienst vor allem vor herabfallenden Gegenständen.

Wetter in Nordhessen bleibt ungemütlich: Sturmböen und Dauerregen sind angesagt

Auch ansonsten wird das Wetter in Nordhessen in den kommenden Tagen nicht sonderlich schön: Dank einer kräftigen westlichen Strömung kommt aktuell zwar sehr milde Meeresluft in der Region an und die Temperaturen liegen am Wochenende im zweistelligen Bereich. Hinzu kommt neben den Sturmböen aber auch Dauerregen.

Kräftig schauert es vor allem am heutigen Samstag (01.02.2020), das Regenwetter soll aber, mit einigen teils auch längeren Pausen, bis Dienstag anhalten. Gewitter sind für Samstag nur vereinzelt vorausgesagt.

Update, 31.01.2020, 13.56 Uhr:Es gibt eine Verlängerung der Sturm-Warnung für die Landkreise Schwalm-Eder-Kreis, im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Waldeck-Frankenberg bis Samstag (01.02.2020) 18.00 Uhr.

Update, 30.01.2020, 18.20 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen im Schwalm-Eder-Kreis, im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Waldeck-Frankenberg. Betroffen sind jeweils Lagen über 600 Meter. Die Warnungen gelten von Donnerstag (30.01.2020) ab 20 Uhr bis Freitag (31.01.2020) bis 14 Uhr.

Die Sturmböen könnten laut Deutschem Wetterdienst Geschwindigkeiten von bis zu 104 km/h erreichen. In den Regionen sollte auf herabfallende Gegenstände wie Äste geachtet werden.

Update, 28.01.2020, 15.20 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter im Kreis Waldeck-Frankenberg. Die Warnung gilt bis Dienstag (28.01.2020) bis 15.45 Uhr.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewitter und Sturm in Nordhessen

Update, 28.01.2020, 13.35 Uhr: Im Schwalm-Eder-Kreis gibt es nun ebenfalls für den Zeitraum zwischen 13.36 und 14.15 Uhr eine Warnung fürstarkes Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt: Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10).

Update, 28.01.2020, 10.55 Uhr: Im Kreis Waldeck-Frankenberg wird zwischen 10.24 und 11.45 Uhr neben Sturm nun auch vor starkem Gewitter gewarnt.

Achtung, der Deutsche Wetterdienst warnt: Bitte aufpassen, denn es kann örtlich Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.

Sturm-Warnung in Nordhessen: Alle Landkreise sind betroffen

Erstmeldung, 28.01.2020, 08.33 Uhr: Im Kreis Waldeck-Frankenberg und im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen gibt es eine amtliche Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Sturm: Zwischen 07.39 und 17.00 Uhr muss mit starken Sturmböen gerechnet werden.

Für Kassel und Umgebung, den Werra-Meisner-Kreis und den Kreis Hersfeld-Rotenburg in Nordhessen gilt die amtliche Wetterwarnung ebenso: Im Zeitraum zwischen 07.39 bis 18.00 Uhr ist hier ebenfalls mit Sturmböen zu rechnen.

Auch für die vier Landkreise Göttingen, Holzminden, Northeim und Osterode aus Südniedersachsen wurden Warnungen ausgesprochen.

Achtung: Sturm-Warnung - Böen können um die 100 km/h betragen

Laut dem Deutschen Wetterdienst können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auftreten. In Schauernähe muss mit schweren Sturmböen um 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) gerechnet werden.

Achtung, der Deutsche Wetterdienst warnt: Bitte beachten Sie, dass zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen können. Achten Sie deshalb bei Warnung vor Sturm besonders auf herabfallende Gegenstände.

Sturm-Warnung? Wie wird das Wetter in Deutschland am 28.01.2020?

„Katwarn“- Alarm: Deutscher Wetterdienst warnt vor Extremwetterlage mit Sturm und Gewitter

„Alarmstufe rot!“ - der Deutsche Wetterdienst hat eine drastische Warnung ausgesprochen. Mit dem „Katwarn“- Alarm wird vor Extremwetterlage* gewarnt. In einigen Teilen Deutschlands herrscht Gefahr von Eisregen, Glätte und Sturm. Jetzt drohen Orkanböen.

Achtung, der Deutsche Wetterdienst warnt: Möglich sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

