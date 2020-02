Wetter in Nordhessen: Deutscher Wetterdienst verlängert Sturmböen-Warnung

Der Deutsche Wetterdienst gibt eine Sturm-Warnung für Nordhessen aus. Am Sonntag wurde die Warnung verlängert und auf Stadt und Landkreis Kassel ausgeweitet.

Amtliche Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes verlängert bis 03.02.2020 (Nachmittags)

verlängert bis 03.02.2020 (Nachmittags) In Nordhessen wird es bei Sturmböen ungemütlich

wird es bei Sturmböen ungemütlich Man sollte sich vor herabfallenden Ästen in Acht nehmen

Update, 03.02.2020, 06.58 Uhr: Ein weiteres Mal verlängert der Deutsche Wetterdienst seine Sturmböen-Warnung. Im Kreis Waldeck-Frankenberg sollte heute bis 16.00 Uhr oberhalb von 600 m mit Sturmböen (60 km/h bis 70 km/h) gerechnet werden. Weiterhin gilt es, sich vor herabfallenden Gegenständen zu schützen.

Update, 02.02.2020, 10.36 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst verlängert seine Warnung vor Sturmböen in den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner bis in die Nacht zu Montag (03.02.2020) um 3 Uhr. In Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder tritt der starke Wind in Lagen ab 400 Metern auf, im Werra-Meißner-Kreis ab 600 Metern.

Wetter in Nordhessen: Deutscher Wetterdienst erweitert Warnung vor Sturmböen

Zudem erweitert der Wetterdienst am Sonntag die Warnung vor Sturmböen auf die Stadt und den Landkreis Kassel - wo ebenfalls in Lagen ab 400 Metern starker Wind für herabfallende Äste und Gegenstände sorgen kann.

Update, 01.02.2020, 14.58 Uhr: Erneut verlängert der Deutsche Wetterdienst seine Warnung vor Sturmböen in den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner. Der starke Wind - teils auch bis in tiefen Lagen - soll nun bis Sonntagvormittag (02.02.2020) gegen 10 Uhr anhalten. Bei Sturmböen die Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 Stunden pro Kilometer erreichen können, warnt der Deutsche Wetterdienst vor allem vor herabfallenden Gegenständen.

Wetter in Nordhessen bleibt ungemütlich: Sturmböen und Dauerregen sind angesagt

Auch ansonsten wird das Wetter in Nordhessen in den kommenden Tagen nicht sonderlich schön: Dank einer kräftigen westlichen Strömung kommt aktuell zwar sehr milde Meeresluft in der Region an und die Temperaturen liegen am Wochenende im zweistelligen Bereich. Hinzu kommt neben den Sturmböen aber auch Dauerregen.

Kräftig schauert es vor allem am heutigen Samstag (01.02.2020), das Regenwetter soll aber, mit einigen teils auch längeren Pausen, bis Dienstag anhalten. Gewitter sind für Samstag nur vereinzelt vorausgesagt.

Update, 31.01.2020, 13.56 Uhr:Es gibt eine Verlängerung der Sturm-Warnung für die Landkreise Schwalm-Eder-Kreis, im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Waldeck-Frankenberg bis Samstag (01.02.2020) 18.00 Uhr.

Update, 30.01.2020, 18.20 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen im Schwalm-Eder-Kreis, im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Waldeck-Frankenberg. Betroffen sind jeweils Lagen über 600 Meter. Die Warnungen gelten von Donnerstag (30.01.2020) ab 20 Uhr bis Freitag (31.01.2020) bis 14 Uhr.

Die Sturmböen könnten laut Deutschem Wetterdienst Geschwindigkeiten von bis zu 104 km/h erreichen. In den Regionen sollte auf herabfallende Gegenstände wie Äste geachtet werden.

Update, 28.01.2020, 15.20 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter im Kreis Waldeck-Frankenberg. Die Warnung gilt bis Dienstag (28.01.2020) bis 15.45 Uhr.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewitter und Sturm in Nordhessen

Update, 28.01.2020, 13.35 Uhr: Im Schwalm-Eder-Kreis gibt es nun ebenfalls für den Zeitraum zwischen 13.36 und 14.15 Uhr eine Warnung fürstarkes Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt: Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10).

Update, 28.01.2020, 10.55 Uhr: Im Kreis Waldeck-Frankenberg wird zwischen 10.24 und 11.45 Uhr neben Sturm nun auch vor starkem Gewitter gewarnt.

Achtung, der Deutsche Wetterdienst warnt: Bitte aufpassen, denn es kann örtlich Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.

Sturm-Warnung in Nordhessen: Alle Landkreise sind betroffen

Erstmeldung, 28.01.2020, 08.33 Uhr: Im Kreis Waldeck-Frankenberg und im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen gibt es eine amtliche Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Sturm: Zwischen 07.39 und 17.00 Uhr muss mit starken Sturmböen gerechnet werden.

Für Kassel und Umgebung, den Werra-Meisner-Kreis und den Kreis Hersfeld-Rotenburg in Nordhessen gilt die amtliche Wetterwarnung ebenso: Im Zeitraum zwischen 07.39 bis 18.00 Uhr ist hier ebenfalls mit Sturmböen zu rechnen.

Auch für die vier Landkreise Göttingen, Holzminden, Northeim und Osterode aus Südniedersachsen wurden Warnungen ausgesprochen.

Achtung: Sturm-Warnung - Böen können um die 100 km/h betragen

Laut dem Deutschen Wetterdienst können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auftreten. In Schauernähe muss mit schweren Sturmböen um 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) gerechnet werden.

Achtung, der Deutsche Wetterdienst warnt: Bitte beachten Sie, dass zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen können. Achten Sie deshalb bei Warnung vor Sturm besonders auf herabfallende Gegenstände.

Sturm-Warnung? Wie wird das Wetter in Deutschland am 28.01.2020?

„Katwarn“- Alarm: Deutscher Wetterdienst warnt vor Extremwetterlage mit Sturm und Gewitter

Achtung, der Deutsche Wetterdienst warnt: Möglich sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

