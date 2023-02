Amtliche Wetter-Warnung: DWD warnt vor starken Windböen in Hessen

Von: Lucas Maier

In Hessen kann es das Wetter am Wochenende stürmisch werden. Der Deutsche Wetterdienst gibt Warnungen heraus.

Update vom Sonntag, 19. Februar, 6.35 Uhr: Der DWD hat die Wetter-Warnung für Hessen erneut ausgeweitet. Aktuell gilt eine Warnung vor Windböen der Stufe 1 von 4 in mehreren Landkreisen. Stufe 1 bedeutet, es muss in den genannten Regionen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h gerechnet werden, in exponierten Lagen können auch Sturmböen bis 70 km/h auftreten.

Die Warnung des DWD gilt zunächst am Sonntag (19. Februar) bis 9 Uhr. Betroffen sind folgende Landkreise:

Marburg-Biedenkopf

Limburg-Weilburg

Lahn-Dill

Stadt und Kreis Kassel

Waldeck-Frankenberg

Gießen

Schwalm-Eder

Hersfeld-Rotenburg

Wetter-Warnung für Hessen: Der DWD warnt vor starken Windböen am Sonntag. (Symbolbild) © Ulrich Perrey/dpa

Update vom Samstag, 18. Februar, 18.13 Uhr: Der DWD hat neue Wetter-Warnungen für Teile von Nordhessen herausgegeben. Aktuell wird in der Stadt und im Kreis Kassel sowie im Kreis Waldeck-Frankenberg gewarnt.

Erstmeldung vom Freitag, 17. Februar: Offenbach – Am Wochenende wird das Wetter in Hessen ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Samstag (18. Februar) teils sogar mit Sturmböen. Für mehrere Kreise hat der DWD deshalb Unwetterwarnungen herausgegeben.

Bis auf einen Kreis sind die Warnungen für die Stufe zwei von vier ausgeschrieben. Die Sturmböen können laut der Einstufung Geschwindigkeiten von bis zu 89 Kilometer pro Stunde erreichen. „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, heißt es in der Warnung aus Offenbach.

Diese Städte und Kreise sind betroffen:

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Kreis Northeim (Niedersachsen)

Kreis Waldeck-Frankenberg

Stadt Kassel

Kreis Kassel

Wetter in Hessen: Einen Kreis trifft es weniger hart

Die Warnungen gelten voraussichtlich bis Samstagabend 22 Uhr. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese verlängert werden, je nachdem wie sich die Wetterlage entwickelt.

Im Lahn-Dill-Kreis wird ebenfalls gewarnt, hier allerdings lediglich vor Windböen bis zu 65 km/h. Bereits im Januar kam es zu heftigen Winden und Unwetter in Hessen. (Lucas Maier)