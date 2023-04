Wetter-Warnung des DWD für Nordhessen: Hier drohen gefährliche Gewitter

Von: Jacob von Sass

Am Dienstag kann es in Nordhessen zu starken Gewittern kommen. Laut Deutschem Wetterdienst sind Blitzeinschläge möglich.

Kassel - Es bleibt ungemütlich in Nordhessen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag (11. April) vor dem Auftreten von starken Gewittern in der Region um Kassel. „Örtlich kann es Blitzschlag geben“, teilen die Wetterexperten mit. Vereinzelt könnten zudem Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände sollte daher geachtet werden.

In Nordhessen drohen schwere Gewitter. (Symbolfoto) © Uwe Zucchi/dpa

Punktuell kommt es in Nordhessen laut DWD außerdem zu Platzregen, der kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen führen kann.

Betroffen von der Warnung sind:

Kreis und Stadt Kassel

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Landkreis Northeim (Warnung bis 17.30 Uhr)

Die Warnung gilt am Dienstag zunächst bis 16.15 Uhr, kann sich aber je nach Wetterlage verlängern. Zum Abend soll das stürmische Wetter in Nordhessen nachlassen. (Jakob von Sass)